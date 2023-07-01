英國前體育大臣：什麼也不會阻止辦好明年的奧運

夏季奧運

歐洲 – 法國內政部長達爾寧1日宣布，一日至二日夜間將在馬賽和里昂兩個城市增加警力。內政部長表示，現階段沒有實施緊急狀態的必要性。法國一些大城市仍出現騷亂，但內政部長表示，暴力程度有所減弱，特別是“燒車數量減少 50%”。巴黎和其他城市警力仍保持在45000名警察和憲兵隊。

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30日夜間，里昂街頭30日晚傳出卡拉什尼科夫自動步槍的槍聲；法國中北部城市佩爾桑（Persan）市政府被砸；西南部波城縱火者燒了垃圾桶；西南部巴約訥港（Port de Bayonne）郵局成為打砸搶的襲擊目標；馬賽市一個最便宜的日雜超市Aldi玻璃門被砸後，貨物被洗劫一空。

面對政治局面，英國前體育及奧運大臣休·羅伯遜（Hugh Robertson）呼籲奧運舉辦方不要慌張。他對媒體表示，英國2012年主辦奧運前一年，也因為警察開槍打死29歲英國黑人男子馬克·達根（Mark Duggan）而引發全倫敦和其他城市的騷亂。

休·羅伯遜表示，當這件事發生在 2012 年倫敦時，也就是奧運會前一年左右，來自世界各地的所有國家奧委會 (NOC) 和國際單項體育聯合會 (IF) 剛剛抵達倫敦參觀體育設施。他表示，我們在倫敦南部視察的時候，我的身後就是濃煙。所以大家不要質疑巴黎奧運的安全。

他對媒體說，距離明年夏季奧運開幕式還有一年多的時間，對於組織像奧運會這樣重要的活動來說，這是一個很長的時間。，他說，“已經買了巴黎門票的人無論如何都會來。 平息風潮的時間足夠，所以不會阻止參觀者來巴黎。

他還表示，法國一定能夠辦好奧運，張臂歡迎來世界各地的人。他認為，奧運臨近的時候，主辦方和民眾都會齊心想辦好奧運，向全世界展示一個精美的巴黎。