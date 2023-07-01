荷蘭國王為過去奴隸制度正式致歉

廢除奴隸制

歐洲 – 7月1日是荷蘭廢除奴隸制紀念日（Keti Koti）。荷蘭國王威廉—亞歷山大（King Willem-Alexander）7月1日出席當地廢除奴隸制度150周年紀念活動時，為國家過往參與其中的歷史正式致歉。

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威廉—亞歷山大在阿姆斯特丹（Amsterdam）出席該活動時表示，自己身為國王及政府的一部分，他向大家致歉，並就王室和政府明顯的不作為尋求原諒。

威廉—亞歷山大稱，自己的言論雖然不代表整個國家，但大多數荷蘭人都支持不分膚色或文化背景，為所有人爭取平等。他提到，承認過去及道歉後，大家就可以合作邁向和解及回複信任。

荷蘭在17世紀成為主要殖民國，當地曾經販運超過60萬人。而一份在6月公布的研究發現，荷蘭王室在1675至1770年期間，從實施奴隸制度的殖民地獲得相等於現在5.45億歐元的收入。威廉—亞歷山大形容，這些行為非常可怕。

首相呂特（Mark Rutte）去年就國家過去在奴隸制扮演的角色道歉，強調需要以最明顯的字眼記錄這宗“人道罪行”；阿姆斯特丹及鹿特丹（Rotterdam）亦分別承認過錯，而有關該段不光彩的歷史在2006年才正式加入教育課程內。

奴隸制直到1863 年才被廢除。經過10 年的過渡期，前奴隸不得不在種植園做有償工作，來自歐洲和亞洲的合同工被引進來取代他們。