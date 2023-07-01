西班牙今起輪值歐盟主席 國內政局或跛腳？

西班牙/輪值歐盟主席

西班牙今天起至未來6個月輪值歐盟主席。評論擔心，考慮到西班牙國內提前選舉日程，這個主席職位可能會有些複雜，現任政府首腦左翼總理桑切斯已經要求在7月23日舉行大選，在左派在地區和市政選舉中失敗後，全國立法選舉很可能導致政治上的輪替，這可能會使許多人說他們對歐盟輪值主席期望不高，從而影響歐盟進程。

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馬德里在西班牙複雜的政治背景下執掌歐洲理事會的大權。據本台報道稱，桑切斯稍早宣布西班牙議會選舉將於7月23日舉行，這不僅讓西班牙人大吃一驚，也讓歐盟大吃一驚，因為歐盟更期待西班牙年底選舉和能有一個更穩定的歐盟輪值主席國。

雖然西班牙輪值主席國的目標已經確定，特別聚焦《穩定公約》，稱作是馬德里正在協調的一個旗艦議題，但西班牙政府換黨很可能改變這種情況。

最新的民意調查顯示，保守的人民黨處於領先地位，但沒有預期絕對多數。據設想，人民黨與極右翼的沃克斯結盟，可以使這個新聯盟執政，屆時也可能修改輪值歐盟主席議題。

但正如許多歐盟的專家所確認的那樣，如果一個新的政府到來，修改西班牙主席國時間表的可能性將非常有限，因為承擔這一角色的國家的職責是代表27個成員國發言。據洛林大學的教師和研究員、西班牙問題專家瑪麗亞-伊麗莎-阿隆索評論說，"我認為這不會有太大的區別，因為我們處理的是歐盟成員國之間無論如何都無法達成一致的問題，比如烏克蘭的加入歐盟問題，所以西班牙擔任主席國不會有太大的影響。"

考慮到歐洲選舉也將於2024年舉行，這是一個值得期待的特殊輪值主席任期。同時，桑切斯政府已經提出了西班牙輪值歐盟主席的雄心壯志：西班牙希望在今年年底前使歐盟的 "里斯本條約 "成功締結。

另外，特別是在新冠病毒大流行病和俄羅斯入侵烏克蘭之後，經濟問題是歐盟討論的中心。這一點在西班牙擔任主席國期間不會改變。而當涉及到歐洲預算規則時，西班牙政府希望歐盟能考慮到每個成員國的具體特點。西班牙希望鼓勵對能源和數字轉型等優先領域投資。