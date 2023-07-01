西班牙輪值歐盟主席當日 桑切斯抵訪烏克蘭表達力挺

烏克蘭/西班牙/桑切斯/輪值歐盟主席

西班牙首相佩德羅-桑切斯周六抵達基輔，這是西班牙擔任歐盟輪值主席國的第一天。桑切斯以此重申歐盟對烏克蘭的支持，同時顯示西班牙對烏克蘭支持的政策立場。烏克蘭對桑切斯表達歐洲承諾的武器交付速度緩慢感到遺憾。

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在俄羅斯開始入侵16個月後，烏克蘭周六表示，作為大約一個月前發起的反攻的一部分，它正在進行激烈的戰鬥。在此背景下，西班牙首相桑切斯今天抵訪並會見烏克蘭總統澤連斯基。桑切斯的訪問也是在定於7月11日和12日在維爾紐斯舉行的重要的北約峰會之前進行的，該峰會將為烏克蘭和北約之間的未來關係制定路線圖。

據桑切斯報告稱他人已經在基輔了。桑切斯在他的推特賬戶上稱："我希望西班牙擔任歐盟理事會主席的第一項行動就是在烏克蘭"。桑切斯說他將傳達"全歐洲的團結"。桑切斯還說，“我們將繼續幫助烏克蘭人民，直到歐洲恢復和平。”

桑切斯在周四的歐盟峰會上宣布了這次訪問，並解釋說他的目的是為了表明歐盟對基輔打擊俄羅斯入侵的 "堅定支持"。

烏克蘭一年前被授予歐盟候選國地位，並希望在今年開始就該國為提高加入歐盟的機會所需採取的步驟進行正式談判。

在當地，烏克蘭軍隊報告說，他們在反攻中取得了有限的成果。烏克蘭試圖奪回去年2月俄羅斯發起的大規模攻勢中失去的領土。但據烏克蘭軍隊總司令瓦萊里-紮盧尼（Valery Zaloujny）在《華盛頓郵報》周五發表的一篇採訪中稱，烏克蘭軍隊的反攻受到了武器裝備，特別是戰鬥機缺乏的限制。他說："這讓我很生氣"，西方人抱怨基輔對俄羅斯人的進展緩慢，而他希望他們能更快地提供武器。

這位總司令堅持認為，為了與俄羅斯的空中力量相抗衡，烏克蘭需要儘快獲得承諾的F-16戰鬥機。這位烏軍總司令說，"我們不需要120架飛機。我不打算威脅到整個地球。少量的就夠了。但它們是必要的，沒有其他解決辦法"。他還抱怨說，面對俄羅斯的炮火洪流，烏克蘭缺乏火炮。

沒有消息稱西班牙首相桑切斯訪問基輔，是否涉及歐洲提供新的武器援助。