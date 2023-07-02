伊斯蘭合作組織呼籲採取措施制止焚燒古蘭經 伊朗延後派大使

伊朗/瑞典/古蘭經

據沙特國家電視台報道，伊斯蘭合作組織周日表示，需要採取措施避免再次發生褻瀆《古蘭經》的行為。伊朗推遲向瑞典派遣大使以抗議《古蘭經》遭當眾焚燒事件

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據路透社今天報道稱，伊斯蘭合作組織呼籲採取措施制止焚燒古蘭經。

這一消息是在上周瑞典焚燒古蘭經事件的緊急會議上宣布的。

另據消息，伊朗外交部長侯賽因·阿米拉卜杜拉希安 (Hossein Amirabdollahian) 周日表示，伊朗將不會向瑞典派遣新大使，以抗議斯德哥爾摩一座清真寺外焚燒《古蘭經》的行為。

周三，即穆斯林宰牲節假期的第一天，一名男子在斯德哥爾摩中央清真寺外撕毀並焚燒了一本《古蘭經》。

瑞典警方指控焚燒聖書的男子煽動反對某個民族或民族團體。

伊朗外交部周四召見瑞典臨時代辦，譴責瑞典此舉是對最神聖的伊斯蘭聖書的侮辱。

阿米拉布多拉希安周日在推特上表示：“雖然任命新駐瑞典大使的行政程序已經結束，但由於瑞典政府發放了褻瀆《古蘭經》的許可證，派遣大使的程序已被推遲。”

他沒有具體說明伊朗將在多長時間內不向瑞典派遣大使。

雖然瑞典警方拒絕了最近幾起反古蘭經示威的申請，但法院駁回了這些決定，稱它們侵犯了言論自由。

瑞典警方在周三示威的許可證中表示，雖然“可能會產生外交後果”，但與焚燒《古蘭經》相關的安全風險和後果的性質不至於導致申請示威被拒絕。