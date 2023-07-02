俄清洗瓦格納兵變輿論集團 對普里戈津財務調查

俄羅斯/瓦格納兵變

俄羅斯億萬富翁普里戈津的媒體控股集團將被關閉，其中一家媒體的主管表示，這突顯出這位僱傭軍首領在瓦格納集團士兵發動的短暫兵變崩潰一周後，命運日益惡化。

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據路透社今天報道稱，普里戈津控制的俄羅斯媒體集團因兵變餘波而遭關閉。根據一項停止叛變的協議，俄羅斯總統普京的前盟友普里戈津被允許流亡到白俄羅斯，他的部下可以選擇留在瓦格納、加入俄羅斯武裝部隊或返回老家。

愛國者媒體集團（Patriot Media）最著名的媒體是 RIA FAN 新聞網站，走宣揚強烈的民族主義、親克里姆林宮的社論路線，同時也對普里戈津和他的瓦格納集團做正面宣傳。

RIA FAN 主管葉夫根尼·祖巴列夫 (Yevgeny Zubarev) 在周六晚間在該公司社交媒體賬戶上發布的視頻片段中表示：“我宣布我們決定關閉並退出該國的信息空間。”祖巴列夫沒有給出這一決定的理由。

俄羅斯報紙《生意人報》周五報道稱，俄羅斯通信監管機構 Roskomnadzor 屏蔽了與普里戈津有關的媒體機構，但沒有詳細說明。

俄羅斯媒體還稱，據稱普里戈津任用來影響包括美國在內的外國輿論的“巨魔工廠”已被解散。

RIA FAN 主管祖巴列夫在視頻帖子中讚揚了愛國者媒體的記錄，稱其保護了普里戈津和普京免受反克里姆林宮的反對派的攻擊，其中包括被監禁的普京批評者阿列克謝·納瓦爾尼。

路透社說，儘管叛變流產，俄羅斯當局尚未正式取締瓦格納集團，但普京周二表示，將對普里戈津餐飲公司的財務狀況進行調查。他指控，瓦格納及其創始人去年從俄羅斯獲得了近 20 億美元。

瓦格納的部下在烏克蘭長達 16 個月的戰爭中參加了一些最血腥的戰鬥，瓦格納隊伍中包括數千名從俄羅斯監獄招募的前囚犯。在普里戈津的領導下，瓦格納僱傭軍已發展成為一家規模龐大的國際企業，在非洲和中東擁有採礦利益和出兵。

該報道稱，瓦格納於2014年俄羅斯吞併烏克蘭克里米亞半島後成立，並開始支持烏克蘭東部頓巴斯地區的親俄分裂分子。