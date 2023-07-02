普京開始布局揭批普里戈津錢迷心竅膨脹自大

俄羅斯/瓦格納兵變

俄羅斯國家電視台今天批判普里戈津，指責瓦格納兵變首領普里戈津在收到數十億美元的公共資金後走火入魔，自我膨脹。法新社說，這說明自在瓦格納準軍事組織兵變流產後，俄羅斯當局對瓦格納頭頭普里戈津所組織的新批判。普京此前多次否認俄羅斯國家與瓦格納有勾聯。

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克里姆林宮媒體機構的主要聲音之一德米特里-基西利奧夫（Dmitri Kissiliov）在他的每周節目中說："普里戈津因為大筆的錢而失去了理智"。據他的批評說："普里戈津把一切視為理所當然的感覺在很久以前就開始了，隨着瓦格納在敘利亞和非洲的行動影響而自大"。據他說，這種感覺在今年早些時候普里戈津的僱傭軍佔領烏克蘭的索萊達和巴赫穆特鎮後更得到了強化。

德米特里-基西利奧夫說："他認為他可以反對俄羅斯國防部、俄羅斯國家和俄羅斯總統本人"。

為了說明普里戈的所謂妄想，該主持人稱，軍事僱傭瓦格納收到了8580億盧布（88億歐元）的公共資金，但他沒有提供任何證據。

據基西利奧夫說，瓦格納叛變的"主要因素之一 "是俄羅斯國防部拒絕延長與普里戈津的協和餐飲集團簽訂的利潤豐厚的合同。

發生在上周末的瓦格納兵變叛亂，在烏克蘭侵略戰爭延續下震撼了俄羅斯當局。在幾個小時里，瓦格納戰士佔領了羅斯托夫（西南部）的一個俄羅斯軍隊總部，並向莫斯科開進了幾百公里而無阻擋。

兵變於上周六晚間結束，普里戈津同意離開俄羅斯前往白俄羅斯。

俄羅斯沒有宣布對嘩變者的制裁，但普里戈津的瓦格納的未來似乎並不確定。本周，與他的集團關係密切的新聞網站在俄羅斯被封鎖。上周六，瓦格納集團在聖彼得堡的總部瓦格納中心在Telegram上宣布，它正在搬遷，同時保證瓦格納將繼續以 "新的形式 "運作。

普里戈津堅持認為，他的兵變不是為了推翻政府反對普京，而是為了拯救瓦格納，使其不被俄羅斯總參謀部解散，他無遮攔地指責俄羅斯正規軍在烏克蘭戰爭衝突中無能。

據法新社說，自周一以來，普里戈津沒有發表任何公開說話。

周日，德米特里-基西利奧夫(Dmitri Kissiliov)對瓦格納的戰士是俄羅斯軍隊中最勇猛的說法提出異議，稱瓦格納花了 "225天 "才拿下巴赫穆特，而正規軍則是只用了 "70天 "就拿下馬里烏波爾。