歐盟將全面撤銷對日本福島等地區的食品進口限制

貿易

6月30日，日本外務大臣林芳正表示：歐盟(EU)正朝着全面撤銷日本核事故後歐盟對日本食品實施的進口限制方向努力，日本對此表示歡迎。

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林芳正指出：“關於歐盟對日本食品的進口限制，目前歐盟正在內部重新研究，我們了解到正在朝着撤銷限制的方向積極努力，日本政府對此表示歡迎。”

據悉，從6月29日開始，歐盟首腦在比利時首都布魯塞爾的歐盟總部召開會議，會上討論了撤銷對來自日本福島等地的食品的進口限制，計畫在7月13日，日本首相岸田文雄訪問布魯塞爾的歐盟總部，與歐盟首腦會談之前，取得加盟各國的承認，全面撤銷對來自日本的食品的進口限制，如果得到加盟各國的承認，從今年夏天開始就會撤銷限制。

如果解除限制，來自福島縣的水產品、蘑菇、宮城縣竹筍等日本10縣農漁產品進口歐盟時將不再需要提交放射性物質檢測證明。 取消歐盟 27 個成員國對日本的食品進口限制，對日本來說將是一項重大成果。

日本農林水產省的資料顯示，自2011年3月福島第一核電站發生爆炸事故以來，已有55個國家和地區實施了對日本農漁產品的進口限制，但目前僅有12個國家和地區仍在實行，其中歐盟、挪威、瑞士、冰島、俄羅斯等7個國家和地區要求從福島縣等部分地區進口農漁業產品時提供放射性物質檢驗證明，而禁止進口的國家和地區有韓國、中國、台灣、香港、澳門（禁止的品種和地區各有不同），主要是日本周邊國家， 其中台灣去年2月解除了對福島及鄰近5個縣農漁產品的進口禁令，目前僅禁止蘑菇等部分產品的進口。（