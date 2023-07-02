瓦格納兵變：普京低調清洗軍隊

俄羅斯/瓦格納兵變/軍隊清洗

在瓦格納僱傭軍推翻莫斯科軍事指揮部的兵變企圖失敗後，俄軍最資深的將軍們本周從公眾視野中消失。據本台觀察指一場低調的軍隊大清洗可能已經開始，俄羅斯總統普京試圖重新確立他對俄羅斯軍隊的絕對權威。

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俄羅斯軍隊開始一場低調的清洗。本台引據《紐約時報》6月27日消息，俄羅斯在烏克蘭的侵略軍事行動副指揮官謝爾蓋-蘇羅維金將軍遭指事先已經知道瓦格納首領的兵變意圖。該報援引美國情報，更有其他俄羅斯將軍可能支持普里戈津的兵變。

至此並沒有證據支持這些推測。但儘管如此，俄羅斯軍隊中最高級的一些將軍們本周已經從公眾視野中消失了。據地緣政治學家Cyrille Bret說，這次清洗似乎是針對那些支持政變或在瓦格納向莫斯科兵變進軍時過於消極的軍官："俄羅斯軍事機構的清洗是不可避免的，至少有三個原因。首先是俄羅斯武裝部隊在烏克蘭前線的無能，這與普京的戰略相悖。第二是人們普遍懷疑對瓦格納有好感，甚至成了共謀。不應忘記，瓦格納僱傭軍參與了正規軍也參與的戰區打仗，並在那裡建立了戰績。然後，更廣泛地說，像斯大林在第二次世界大戰前對蘇聯元帥米哈伊爾-圖哈切夫斯基及其隨行人員進行的軍事高級指揮部的清洗，是在俄羅斯建立和重新建立領導人權威的一個傳統的、經典的劇本"。

俄軍陸軍參謀長Valeri Guerassimov和國防部長Sergei Choïgou在一周內都沒有發聲。另一方面，在周三的俄羅斯高加索之行中，普京保證他從未懷疑過民眾對他的支持。而且，正如Cyrille Bret所指出的，他甚至還去走了一趟："在正常情況下，普京每天都在電視上、在辦公室、在與超級省長、部長、他的總理和民間社會代表的會議上露臉。那天，他出現在人群中，他出現在民眾中間，以展示他的民間支持與合法性，並與瓦格納的非法性形成對比。但更普遍的是，出現和消失，沉默和缺席的時期以及重新出現的時期是典型的蘇聯時期故事，當時這個或那個官員，取決於他是否受寵而出現或消失。這都是恢復領導人權威的重要手段。如果普京有能力長期壓制某人，然後讓再他們重新露面，幾乎是讓他們復活，那他就是沒有爭議、無所不能的領導人"。

不過，在等待這些高級軍官可能的重新出現的同時，關於他們被落馬審訊甚至遭監禁的最瘋狂的謠言在莫斯科廣為流傳，並攪動着俄羅斯的社交網絡。