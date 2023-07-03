俄羅斯稱瓦格納走轉無需徵兵補缺

俄羅斯/瓦格納兵變

俄羅斯議會下院杜馬國防委員會主任卡爾塔波洛夫周一告訴該國國家通訊社塔斯社，他排除進行新的徵兵動員以取代不再在烏克蘭作戰的瓦格納準軍事集團士兵的想法。

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卡爾塔波洛夫說："俄羅斯聯邦總統普京已經清楚地、全面地和具體地表示，不會有新的徵兵動員。" 他還說，"現在或在不久的將來都沒有必要進行徵兵動員"。

根據這位前軍事指揮官的說法，從中長期來看，俄羅斯根本不存在戰鬥力下降的威脅，俄羅斯在軍隊內部有足夠的人力來取代瓦格納。卡爾塔波洛夫還說："在瓦格納流產的兵變時，前線沒有瓦格納集團的士兵，俄軍也都在戰場"。

據法新社說，此前6月，瓦格納集團負責人普里戈津在俄羅斯發動流產兵變後，在莫斯科盟友明斯克的調解下，同意流亡到白俄羅斯。根據這項協議的條款，瓦格納士兵可以選擇前往白俄羅斯，或加入俄羅斯正規軍，或者回歸老家。

消息沒有提及，瓦格納士兵多從監獄裡徵召，現在這些前獄中犯人，是否也可以自由選擇。

據普里戈津堅持認為，他的兵變不是為了推翻政府，而是為了拯救瓦格納，使瓦格納不被俄羅斯總參謀部解散，他指責俄羅斯總參謀部在烏克蘭衝突中無能。

克里姆林宮官方網站報道說，6月13日，在該準軍事團體叛變的前幾天，普京在接受記者採訪時表示，"有關動員徵兵的決定是"根據我們自己設定的目標作出的，但今天沒有這種需要"。