海牙今設專門調查俄侵烏戰戰爭罪行辦公室

烏克蘭/俄羅斯/“起訴侵略烏克蘭罪國際中心”

一個負責調查俄羅斯入侵烏克蘭的國際辦公室（ICPA）周一在海牙揭幕。這是可能建立一個審判俄羅斯領導人的法庭的第一步。（ICPA）隸屬於國際刑事法院（ICC）。此前，國際刑事法院（ICC）向俄羅斯總統普京發出國際通緝令，指控普京“驅擄”烏克蘭兒童犯下戰爭罪。

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負責調查俄羅斯入侵烏克蘭的國際辦公室也稱“起訴侵略烏克蘭罪國際中心”（ICPA）彙集了來自烏克蘭、歐盟、美國和國際刑事法院（ICC）的檢察官。這種形式的起訴的任務是調查和收集證據。它被設想為建立一個特別法庭以審判在烏克蘭爆發戰爭的俄羅斯最高級官員之前的第一步。

報道稱設立專門機構，調查彙集俄羅斯侵烏戰爭罪罪證，這是烏克蘭提出的要求。

歐洲司法組織在一份聲明中說，作為ICPA成立的一部分，幾位高級官員將於格林尼治標準時間9:15在海牙的歐盟司法機構總部舉行新聞發布會。歐洲司法組織說，他們包括烏克蘭總檢察長Andriy Kostin、國際刑事法院檢察官Karim Khan、美國副檢察長Kenneth Polite和歐盟司法專員Didier Reynders。

由於國際刑事法院只對在烏克蘭境內犯下的戰爭罪和反人類罪擁有管轄權，因此要求設立專門針對烏克蘭戰爭的特別法庭的呼聲倍增。

3月，同樣設在海牙的該法院對俄羅斯總統普京發出逮捕令，指控他驅擄烏克蘭兒童。

自2022年4月俄羅斯軍隊從烏克蘭首都附近的布查鎮撤出後發現數百具屍體以來，烏克蘭一直在遊說敦促建立一個特別法庭。

國際對此支持穩步增長，2月，歐盟委員會宣布成立ICPA。歐盟表示，該中心的 "最終目標是起訴入侵烏克蘭的責任人"。

美國的參與為建立特別法庭的要求增加了砝碼，儘管華盛頓仍然拒絕成為國際刑事法院的成員。在6月訪問海牙期間，美國司法部長梅里克-加蘭任命了一名負責侵略罪的特別檢察官傑西卡-金作為他在國際刑事法院的代表。

據法新社說,這樣一個法庭如何運作的複雜問題仍未得到解決。烏克蘭贊成從聯合國大會獲得一項決議.但烏克蘭的一些西方支持者擔心該倡議不會得到足夠的國際支持，而是呼籲建立一個由烏克蘭法官和其他國籍的法官組成的混合法庭。