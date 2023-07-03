澤連斯基驅逐格魯吉亞駐烏克蘭大使

政治

歐洲 – 烏克蘭總統澤連斯基宣布驅逐格魯吉亞駐該國大使。澤連斯基總統指示外交部召見格魯吉亞駐烏克蘭大使，要求其在48小時內離境，與格魯吉亞當局進行磋商。

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3日，格魯吉亞前總統薩卡什維利(Mikhail Saakashvili)視頻出庭時顯得非常消瘦，烏克蘭總統澤倫斯基指責莫斯科想要殺死他。薩卡什維利的醫生稱，薩卡什維利被捕前體重為 115 公斤，在獄中體重減輕了約 60 公斤，並患有重金屬中毒、厭食症。

去年絕食50天後，他住進了醫院，他罕見地公開露面，顯示他的健康狀況明顯惡化。周一，儘管他日漸消瘦，但他在法庭上表現出了堅強的態度。他說， “把我關進監獄不會讓我崩潰。我將積極參與格魯吉亞政治生活”。

格魯吉亞當局聲稱，薩卡什維利先生目前仍在監獄醫院接受所需的一切治療。但近幾個月來為薩卡什維利進行檢查的幾位醫生，包括美國專家，都對他病情惡化表示擔憂。

歐洲委員會去年呼籲釋放薩卡什維利，並表示將他視為“政治犯”。非政府組織國際特赦組織將薩卡什維利先生受到的待遇描述為“明顯的政治報復”。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）3日在網上表示，明天早上(04-07)，格魯吉亞大使將被外交部召見：我們將與他進行一次艱難的談話。 他會返回格魯吉亞。

烏克蘭總統澤連斯基3日表示，“今天，全世界人都可以再次看到克里姆林宮——在格魯吉亞現任政府手中——如何殺害烏克蘭公民米哈伊爾·薩卡什維利。2019年5月28日，烏克蘭總統網站發布的總統令中稱，澤連斯基下令歸還薩卡什維利的烏克蘭國籍。烏克蘭前總統波羅申科2017年7月下令剝奪薩卡什維利烏克蘭國籍，當時他位於美國。當年新任總統澤連斯基發布命令，修改波羅申科2017年7月26日簽署的“關於剝奪一些人烏克蘭國籍的命令”，刪除其中有關剝奪薩卡什維利烏克蘭國籍的條款。

澤連斯基還表示說，我再次呼籲格魯吉亞當局將烏克蘭公民米哈伊爾·薩卡什維利轉移到烏克蘭接受必要的治療和護理”。澤連斯基最後表示， “我呼籲西方夥伴調查這一情況，不要忽視這一嚴重的問題，以拯救他。歐洲任何政府都無權隨意終結生命，生命是歐洲人的基本價值觀”。