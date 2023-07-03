烏戰：海牙設立“侵略罪"調查辦公室

侵略烏克蘭罪行中心

歐洲 – 周一，一個調查針對烏克蘭“侵略”罪行的國際中心在海牙成立，基輔稱這是朝着建立特別法庭將俄羅斯領導人繩之以法邁出的“歷史性”第一步。這種形式的檢察官辦公室的任務是調查和收集證據，目的是對參與入侵烏克蘭的俄羅斯文職和軍事官員進行審判。

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國際中心起訴侵略烏克蘭罪中心（ICPA）彙集了來自基輔、歐盟、美國和國際刑事法院（ICC）的檢察官。烏克蘭總檢察長安德烈·科斯廷宣稱，國際刑事法院必須完善追究“侵略罪”的刑事責任，只有當被指控的國家是《羅馬規約》（國際條約）的簽署國時，國際刑事法院才具有審判這一罪行的管轄權。這導致了 2002 年該司法管轄區的設立——但俄羅斯的情況並非如此。

烏克蘭總檢察長科斯廷在位於海牙的歐盟司法機構歐洲司法組織總部舉行的新聞發布會上補充道，審判俄羅斯領導人的特別法庭現在“不可避免”，新的檢察院將設在該處。 “我們聚集在這裡，慶祝一個‘真正的歷史性時刻——我甚至可以說是一個裡程碑式的時刻。’

烏克蘭總檢察長確認，此舉發出了一個“明確的信息，表明世界在追究俄羅斯政權對其所有罪行的責任方面是團結的、堅定的”。他繼續表示，“如果沒有犯下侵略罪，就不會有 93,000 起其他戰爭罪事件”。

國際刑事法院對侵略罪的指控對應於“一國使用武力侵犯另一國的主權、領土完整或政治獨立”。 新設置的司法機制允許起訴國家領導人。

“侵略罪”類似於二戰末期審判戰犯紐倫堡審判和東京審判中使用的“反和平罪”概念。

在新聞發布會上，國際刑事法院檢察官卡里姆·汗稱讚增設審判中心是“重要的一天”，並表示這是“第一次”揭露戰爭罪的證據。儘管華盛頓仍然拒絕成為國際刑事法院成員，但美國的參與增加了設置特別法庭的分量。 美國副司法部長肯尼思·波利特表示，美國司法部官員已向侵略烏克蘭罪中心移交了一組初步證據。

他補充說，美國還支持設立一個特別法庭，將俄羅斯領導人的侵略罪繩之以法。歐盟司法專員迪迪埃·雷德爾斯周一保證，基輔的盟友將“只要有必要，就會站在烏克蘭一邊”。

自俄羅斯於 2022 年 2 月 24 日對烏克蘭發動攻勢以來，建立專門負責烏克蘭戰爭的特別法庭的呼聲日益高漲。位於海牙的國際刑事法院於三月份對俄羅斯總統弗拉基米爾·普京發出逮捕令，罪名是涉嫌驅逐烏克蘭兒童。

一些西方支持者擔心特別法庭的倡議不會在聯合國獲得足夠的支持，並主張建立一個由烏克蘭和其他國家的法官組成的混合成員法庭。