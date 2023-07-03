瓦格納兵變衝擊士氣 俄軍調重兵會戰烏東有斬獲

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯軍隊在剛剛過去的周末在烏克蘭戰場多個戰線發動強勢進攻。俄羅斯調集重要兵力會戰，對烏克蘭軍隊形成壓力。戰場報告稱俄軍多個地方得手，將戰線向前推進。分析稱瓦格納兵變衝擊俄軍士氣，俄軍高層希望扭轉戰場與士氣頹敗的局面。

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據法新社今天報道稱，烏克蘭周日承認，俄羅斯軍隊正在東部四個前線地區推進，那裡正在突發"激烈的戰鬥"，但烏軍保證烏克蘭軍隊在南部正在取得進展，烏克蘭軍隊發起反攻已經超過一個月時間。

據烏克蘭國防部副部長在電報群報告說："俄軍正在阿夫迪夫卡、馬里因卡和萊曼區推進。俄羅斯軍隊也在Svatovoe區展開進攻。" 她承認，"情況相當困難。" 根據她的說法，"當地到處都有激烈的戰鬥。"

在俄羅斯入侵開始16個月後，烏克蘭說它正在繼續進行大約一個月前發起的反攻，到目前為止還沒有引發任何決定性的進展，烏克蘭正在敦促其西方盟友在維爾紐斯的北約峰會之前加快承諾的軍事援助。

據烏克蘭國防部副部長周日還說，烏克蘭軍隊在東部巴赫穆特的南側，以及前線南部地區的Berdiansk和Melitopol附近有戰果，取得部分成功。