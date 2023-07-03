紹伊古露面 顯官職穩固

俄羅斯/瓦格納兵變/紹伊古

瓦格納兵變者的主要打擊目標之一、俄羅斯國防部長謝爾蓋-舒古今天露面。官方安排紹伊古出面讚揚俄羅斯軍隊對總統普京忠誠。紹伊古稱讚說，上個月準軍事組織瓦格納在俄羅斯的叛亂之所以失敗，皆歸功於軍隊的 "忠誠"。但消息沒有確指紹伊古露面時間與地點。

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據法新社今天報道稱，俄羅斯國防部長紹伊古在與俄羅斯高級軍官的會議上說：“這些兵變計畫之所以失敗，主要是因為俄羅斯武裝部隊的士兵忠實於他們的誓言和職責，對普京表達忠誠。”

這是紹伊古對瓦格納集團老闆普里戈津6月23日和24日發起的兵變叛亂失敗的首次露面發表公開講話。普里戈津發誓稱要逮捕紹伊古和總參謀長瓦列里-格拉西莫夫，普里戈津指責他們無能以及轟炸攻擊瓦格納兵營。

紹伊古將兵變描述為"破壞俄羅斯穩定的陰謀"。紹伊古說，兵變沒有影響俄羅斯軍隊，俄軍正在對烏克蘭進行軍事行動。

自叛亂失敗以來，俄羅斯當局一直試圖給人一種恢復正常的印象，包括總統普京與士兵一起露面出現，普京還進行了一次極不尋常的走訪。

兵變後的第二天，俄羅斯公共電視台就播放了紹伊古在工作中視察駐烏克蘭俄軍的圖像。俄羅斯軍事博客揭發聲稱，這些沒有日期的圖像其實是在兵變叛亂前拍攝的。

但隨後紹伊古他出現在與普京的會面中，但沒有發表任何公開講話。

法新社說，自瓦格納兵變以來，一些俄軍高級官員沒有公開露面，包括俄軍總參謀長格拉西莫夫和有影響力的謝爾蓋-蘇羅維金將軍，這助長了他們可能被捕或下台的謠言。