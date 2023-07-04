俄羅斯有勇敢的律師為因反戰遭逮捕者辯護

俄羅斯/烏克蘭/律師辯護

眾多年輕的俄羅斯律師勇敢地站出來為反戰抗議者辯護。俄羅斯出現一個這樣的專門為反戰但被當局逮捕入獄的民眾維權辯護。俄羅斯當局出台種種措施來阻止甚至打壓這些維權律師。

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索菲亞·戈米諾娃 (Sofia Gominova)就是這樣的律師。她 從 11 歲起就想成為一名律師。她出生於蘇聯解體後，在一個飽受有組織犯罪困擾的俄羅斯社會中長大，她在電視上觀看警匪劇，就想要“像電影里正義的警察一樣打擊邪惡”。現在，29 歲的戈米諾娃相信她正在這麼做。因為她加入了俄羅斯最大的法律辯護團體OVD-Info，該團體支持數千名因反對全面入侵烏克蘭而被拘留的俄羅斯人。

29 歲的戈米諾娃稱，“我一直有強烈的正義感。”戈米諾娃對駐波蘭的路透社記者說，“我意識到，很多不公正現象都是由這個制度造成的……它侵犯公民的權利，非法逮捕，造成人身傷害，並發布荒謬的決定和法令。”

隨着去年抗議俄羅斯入侵烏克蘭的事件爆發，戈米諾娃發現自己在聖彼得堡的寒冷天氣中等待了幾個小時，等待能夠進入法庭，為十起被捕示威者的案件辯護。稍晚她疲憊不堪地回到家後，要準備上訴文案。

戈米諾娃說，“在法庭上為抗議者辯護也是我的抗議方式，。戈米諾娃說她在俄軍入侵烏克蘭後幾乎立即開始在法庭上代表反戰活動人士。

但俄羅斯當局表示，他們正在合法地運用法律來打擊受西方鼓勵摧毀俄羅斯國家的麻煩製造者。當局否認虐待被拘留者，但當局有時還將人權律師視為公敵。

在戰時的俄羅斯，為克里姆林宮的批評者辯護會給自己帶來相當大的風險，甚至學童和老人也會因對戰爭持不同政見而受到懲罰。

一些律師因公開反對侵略戰爭而被起訴，數十人被吊銷執照，幾名著名律師已逃離俄羅斯。

OVD-Info 律師兼發言人維奧萊塔·菲茨納 (Violetta Fitsner) 表示，儘管存在風險，自入侵以來，仍有 120 名律師又加入了 OVD-Info，現在該組織人數已增至 442 人。

隨着眾多民間社會團體被國家解散，許多其他律師也獨立為反戰活動人士辯護，但很難確定有多少人。

聖彼得堡律師協會表示，自去年 3 月以來已有 222 名律師加入。

總體而言，俄羅斯法院宣判無罪的情況極為罕見，批評者稱該國的司法系統高度政治化。

根據 OVD-Info 的統計，自去年 2 月以來，已有近 20,000 人因反戰活動而被拘留。

大多數尚未逃離俄羅斯的知名反對派人士現已入獄。普京最著名的批評者阿列克謝·納瓦爾尼在俄軍入侵前被判入獄。

4 月，弗拉基米爾·卡拉-穆爾紮 (Vladimir Kara-Murza)在譴責俄羅斯領導層和侵略烏克蘭戰爭後，被以叛國罪被判處 25 年監禁。

弗拉基米爾的妻子葉夫根尼婭·卡拉-穆爾紮 (Evgenia Kara-Murza) 告訴路透社，“律師繼續為他們代言，將信息偷運出監獄，成為這些囚犯與外界世界的聯繫。”她丈夫的律師兼老朋友瓦迪姆·普羅霍羅夫（Vadim Prokhorov）是普京的批評者，他在他的委託人被判刑前幾天逃離了俄羅斯，因為他擔心也可能面臨刑事案件。

普羅霍羅夫離開俄羅斯後對美國廣播公司美國之音表示：“目前在俄羅斯，不僅針對記者……還針對律師發動打擊。”他報告說，他的幾名同事已經被捕。

幾位俄羅斯律師引起了當局的關注和譴責，不僅因為他們為入侵的批評者辯護，還因為表達了自己的反對意見。

曾與OVD-Info合作的瑪麗亞·邦茨勒(Maria Bontsler)去年在法庭上為反戰抗議者辯護時說出“戰爭”一詞，因“抹黑軍隊”而被兩次罰款。

路透社說，在採訪中，一些在俄羅斯司法系統工作經驗較少的年輕律師表示，他們決心代表反戰異議人士，但發現這項工作很累人。一位律師稱，“我可以很有說服力地向法官辯稱二乘二等於四——他甚至可能會點頭。但最終他的判決是二乘二等於五。”

在烏克蘭衝突之前，戈米諾娃在聖彼得堡主要處理從家庭糾紛到消費者權利等民事案件。她說，雖然一些熟人認為她是叛徒，但大多數朋友和親戚都為她感到自豪，但也為她擔心。她說，“有時，我帶着憤怒離開法庭，感到有一股巨大的力量鼓舞我繼續戰鬥。有時，我在關上的法庭門前，淚水因無助而流淌。”但她說，“只要我內心還有力量，我就會繼續留在俄羅斯。”