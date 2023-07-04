英國防參謀長：俄軍已在烏克蘭喪失了一半的戰力

俄羅斯/烏克蘭/英國

英國國防參謀長、海軍上將拉達金（Tony Radakin）表示，俄羅斯軍隊已在烏克蘭失去了一半的戰鬥力，包括多達2500輛坦克，而烏軍反攻的主要攻勢仍未到來。他周二在出席英國議會下議院國防委員會的聽證會時還駁斥了烏克蘭的反攻進展緩慢的說法，認為對俄羅斯的反攻“從來都不是一個單一的行為”，並指基輔的“饑餓、拉長和打擊”軍事戰略正在逐步瓦解俄羅斯的防線。

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報導指，烏克蘭在近一個月前發起的反攻中，一直在努力突破俄羅斯重重設防的防線，使基輔的部分西方盟友對烏軍將實現快速突破的希望破滅。拉達金在出席議會聽證會時評價道：“問題是，怎樣才能把一條長達一千多公里的前線變成對俄羅斯而不是對烏克蘭來說更大的問題呢？”

拉達金補充說，“這就是為什麼你看到多條軸線被烏克蘭探查和佯攻的原因”。他還指出，俄軍布雷的密度“比預期的要大”，烏軍的反攻缺乏空中掩護，以及“沒有他們（基輔）想要的所有（軍事）裝備”，使這場戰役變得複雜。

拉達金指出，讓烏克蘭遵守一個具體的反攻時間表是不公平的，“俄羅斯現在非常虛弱，沒有力量進行（自己的）反攻”。他談到，“俄羅斯已經失去了其軍隊近一半的戰鬥力。去年俄軍發射了1千萬枚炮彈，但一年最多隻能生產1百萬枚炮彈。”

拉達金談及，俄軍已經失去了2500輛坦克，該國最多每年能生產200輛新的坦克。英國是繼美國之後向烏克蘭提供軍事援助的第二大國家，在向基輔提供包括主戰坦克和遠程巡航導彈在內的先進軍事裝備方面一直走在前列。

與英國議會下議院國防委員會的議員們進行的一系列經常是激烈的交流中，拉達金也為英軍自身的戰備狀態進行了辯護，儘管他承認該國軍隊使用的裝甲車“真的很老”。

拉達金說，“我們需要有更深的儲備，我們需要更有殺傷力，我們需要提高我們的生產力”。就英軍的戰備情況，他談到，“我不會說我很高興”。

英國國防部將發布一份拖延已久的指揮文件，說明英軍將如何使用其約500億英鎊的年度國防預算。拉達金說，據他“理解”這將在7月20日議會夏季休會開始前公布。