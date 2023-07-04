莫斯科再遭無人機光顧 普京指控恐怖主義 烏克蘭不理會

俄羅斯/烏克蘭/無人機

俄羅斯官方報告，五架烏克蘭無人機在莫斯科及近郊地區附近被擊落，俄羅斯譴責烏克蘭的 "恐怖行為"，稱無人機襲擊的目標是一個國際機場。烏克蘭如往常拒絕回應此類襲擊的指控。俄羅斯與烏克蘭都用無人機攻擊。但沒有消息證實此次無人機襲擊是烏克蘭所發動。無人機跋涉至莫斯科才被防空擊落，評論謹慎對待俄羅斯的說法。

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俄羅斯指控烏克蘭的無人機施行恐怖主義攻擊。據法新社稱，俄羅斯這一指控正值，烏克蘭在6月初發起反攻，從俄羅斯軍隊手中奪回自十六個多月前俄羅斯軍事行動開始以來在烏克蘭征服的部分領土。

俄羅斯國防部在一份公告宣布，"今天上午，擊落五架無人機阻止了基輔政權實施恐怖行為的企圖"，無人機襲擊目標是莫斯科地區和俄羅斯首都邊緣的地點。據同一消息來源稱，四架無人機在首都附近被防空部隊摧毀，第五架被 "電子戰手段 "消滅，然後墜落在莫斯科地區。俄羅斯國防部說，這次襲擊沒有造成人員傷亡或損失。

莫斯科市長在電報群Telegram上高興地報告說："所有的無人機攻擊都被俄羅斯防空部隊擊退，所有被探測到的無人機都被消滅了"。

據俄新社援引緊急服務部門的話說，其中一架無人機在距離伏努科沃國際機場約40公里的庫賓卡附近被消滅，該機場因此襲擊而中斷了三個小時。據俄羅斯航空運輸局（Rosaviatsia）稱，伏努科沃機場今天早上有幾個航班被改道到其他機場，但在格林尼治標準時間5點時機場就"恢復正常"。

據俄羅斯官方機構塔斯社報道，俄羅斯防空部隊還在莫斯科西南部的卡盧加地區擊落了一架無人機。

俄羅斯外交官立即譴責基輔發動"恐怖主義行為"。俄羅斯外交發言人瑪麗亞-紮哈羅娃在電報群Telegram上說：“基輔政權試圖攻擊民用基礎設施所在地，包括意圖襲擊國際航班的機場，這是一種新的恐怖行為。”她延伸說，鑒於烏克蘭總統澤連斯基正在使用西方提供的武器或用西方資金購買的武器實施這些恐怖行為，這就是國際恐怖主義"。

據紮哈羅娃指責說："國際社會必須認識到，美國、英國和法國這幾個聯合國安理會常任理事國，正在資助一個恐怖主義政權"。

據法新社說，莫斯科距離烏克蘭邊境500多公里的地區，自2022年2月俄羅斯開始在烏克蘭的侵略攻勢以來，只在很少情況下成為無人機襲擊的目標，儘管這種類型的襲擊在俄羅斯其他地方有所增加。6月21日，俄羅斯宣布在首都周圍地區消滅了三架無人機，包括在一個軍事基地附近的兩架，俄羅斯指責基輔是這次襲擊的幕後黑手。

5月初，兩架無人機襲擊了莫斯科的克里姆林宮，同月末，其他無人機襲擊了俄羅斯首都的建築物。