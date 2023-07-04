“陣前”不換將：北約秘書長任滿但順延一年

北約/斯托爾滕貝格

北約周二決定將秘書長延斯·斯托爾滕貝格的合同再延長一年，在烏克蘭戰爭戰事如火如荼之際，北約選擇繼續留任經驗豐富的領導人。

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挪威前首相斯托爾滕貝格自2014年起擔任北約領導人，此前已三度連任。這一決定意味着北約高層選擇連續性。北約31個成員國正在努力應對支持烏克蘭擊退莫斯科入侵的挑戰，同時避免北約與俄羅斯軍隊之間發生直接衝突。

64 歲的斯托爾滕貝格在整個聯盟中被廣泛視為一位穩定的領導者和耐心的共識建立者。

斯托爾滕貝格今天在推文中表示，他對將任期延長至 2024 年 10 月 1 日的決定感到榮幸。他說：“近 75 年來，歐洲和北美之間的跨大西洋紐帶確保了我們的自由和安全，在一個更加危險的世界中，我們的聯盟比以往任何時候都更加重要。”

外交官和分析人士對斯托爾滕貝格給予北約在烏克蘭問題上保持團結的高度評價：他在要求為基輔提供最大支持的人和因擔心引發全球衝突而敦促更加謹慎的人之間取得平衡。

北約前高級官員傑米·謝伊 (Jamie Shea) 表示：“北約成員國已經做出了足夠合乎邏輯的決定，目前局勢中最好的秘書長就是他們現時擁有的人。經驗很重要，尤其目前是在北約歷史上最具考驗的時期之一。”

他的下一個任務包括監督北約部隊的轉型，重新集中精力防禦俄羅斯的任何襲擊，此前幾十年來，北約一直專註於阿富汗和巴爾幹等境外任務。他還必須處理關於北約應如何參與亞洲事務的分歧，美國推動在對抗中國方面發揮更大作用，而法國等其他國家則堅持北約必須繼續關注北大西洋地區。

斯托爾滕貝格還因在特朗普擔任美國總統期間引導北約度過嚴重的跨大西洋動蕩而贏得了廣泛讚譽，特朗普曾經公開威脅讓美國退出北約。然而，一些北約官員認為今年是引入新領導層的最佳時機，斯托爾滕貝格在二月份曾表示，他不會尋求進一步延期。

外交官和政治家就潛在的繼任者進行了討論。一些人認為，現在是北約迎來第一位女性老闆的時候了。其他人則強烈要求由東歐人擔任新一任秘書長。英國國防部長本·華萊士宣稱他想獲得這個職務。丹麥首相梅特·弗雷德里克森被外交官視為有力的競爭者，但她公開堅稱自己不是候選人。

但隨着 7 月 11 日至 12 日在立陶宛維爾紐斯舉行的北約峰會臨近，據外交官們表示，尚未就繼任者達成共識。因此，北約，尤其是其主導力量美國又轉向留任斯托爾滕貝格。

北約前高級官員謝伊表示，北約現在需要考慮繼任計畫，確定能夠反映這個組織未來形象和方向的人選，並與歐盟等其他組織建立夥伴關係。