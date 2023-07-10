俄軍總參謀長格拉西莫夫也露面了

俄羅斯/瓦格納兵變

俄羅斯總參謀長兼侵略烏克蘭軍事行動指揮官格拉西莫夫自瓦格納組織叛亂失敗後首次公開露面。俄羅斯國防部周一公布了一段視頻顯示，格拉西莫夫主持了一次會議，會上他聽取了烏克蘭軍隊周日試圖對俄羅斯和克里米亞實施導彈襲擊的情況通報。俄羅斯國防部沒有註明會議時間與地點。

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據法新社說，在這次未註明日期的會議上，俄羅斯航空航天部隊參謀長阿夫紮羅夫將軍稱，三枚烏克蘭S-200導彈被俄軍防空系統攔截擊落。據他說沒有人員傷亡或損壞報告。

據他所說，這些烏克蘭導彈的目標是俄羅斯和被吞併的克里米亞之間至關重要的刻赤大橋，以及與烏克蘭接壤的俄羅斯頓河畔羅斯托夫地區的莫羅佐夫斯克機場。阿夫紮羅夫稱，另外兩枚烏克蘭S-200導彈被電子干擾系統解除了威脅。

與俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）一起，67歲的格拉西莫夫是一位面無表情的人，他是瓦格納僱傭軍老闆普里戈津（Yevgeny Prigozhin）於6月23日至24日領導的閃電兵變叛亂的直接罪控目標。

但自兵變失敗後，有關軍事指揮部內部改組的傳言就不絕於耳，尤其是有關瓦格納的長期盟友謝爾蓋-蘇羅維金將軍的傳言。在俄軍今天播出的會議畫面中，蘇羅維金並不在場。至此他仍是空軍和航天部隊的正式指揮官，也是格拉西莫夫負責俄軍侵略烏克蘭的軍事行動的副手之一。