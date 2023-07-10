北約峰會明天開 土耳其仍對瑞典“討價還價”

土耳其/瑞典/北約

在7月11日於立陶宛維爾紐斯舉行的峰會上，北約領導人希望能正式確認瑞典即將加入北約身份。但作為現成員國土耳其顯示繼續阻撓這一進程。7月10日星期一，土耳其總統埃爾多安應在維爾紐斯與瑞典首相剋里斯特松舉行會談，試圖打破僵局。但土耳其總統正在努力談判提高要價。

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就瑞典加入北約：土耳其在峰會開幕前討價還價。據本台駐伊斯坦布爾記者Anne Andlauer報道，埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）過去幾天關於瑞典加入北約的言論並不比一年前的言論更令人鼓舞。土耳其總統繼續指責瑞典保護恐怖分子，特別是允許庫爾德工人黨（PKK）成員在瑞典示威、招募和籌集資金。土耳其要求引渡數十名土耳其公民。

瑞典已經做出了讓步，但土耳其總統並不滿意。他竭盡全力討價還價。埃爾多安以翻來覆去變調和習慣在最後一刻才簽署協議而聞名。因此，艾爾多安不會在現在就放棄否決權是可以想象的。在與斯德哥爾摩及其盟友抗爭了一年多之後，土耳其總統只有在能夠將開綠燈變成他的外交勝利的情況下才會讓步。

但這種討價還價雖正中莫斯科下懷，卻並不妨礙埃爾多安做出激怒俄羅斯總統普京的決定。7月8日星期六，埃爾多安批准將 "亞速 "軍團的幾名指揮官遣返回烏克蘭，這些指揮官本應留在土耳其直到戰爭結束。

這一事件清楚地表明了埃爾多安在烏克蘭和俄羅斯以及北約和俄羅斯之間的永久分裂與距離。隨着土耳其總統連選連任，北約成員國不得不不斷地與這個難以相處但又不容忽視的盟友建立關係。

在某種程度上，這是最後一次機會：在維爾紐斯北約峰會的D-1日，土耳其總統將會見瑞典首相。在經歷了數月的外交緊張對峙後，瑞典希望說服埃爾多安取消他的否決。特別是土耳其總統周日承認，瑞典在打擊庫爾德工人黨的鬥爭中採取了 "方向正確的步驟"，但他還是堅持認為這些步驟仍然不夠。據本台記者卡洛塔-莫爾特奧（Carlotta Morteo）認為，在斯德哥爾摩，希望之光正在重現，但現在必須謹慎行事。

瑞典與土耳其上一次會晤是11月於安卡拉。當時，瑞典首相Ulf Kristersson剛剛被任命為新的右翼政府領導人，他原來認為加入北約將是一個快速的解決方案。但他與埃爾多安的會晤至少是一次冷水浴，甚至可以說是一次羞辱。

而且從那時起，斯德哥爾摩的反埃爾多安示威和焚燒古蘭經的事件凍結了所有希望。但外交議程在最近幾天有所加快，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）在上周四（7月6日）離開瑞典和土耳其外長會議時表現出明顯的樂觀。

去年在馬德里簽署的三方協議中的所有談判內容都已完成：對土耳其的武器禁運已解除，法院正在逐案審查引渡請求，反恐法律已得到加強，甚至已初見成效。

問題是球在土耳其的國家球場上：北約的北歐防務卻因瑞典紅牌而岌岌可危。