北約峰會：波蘭要為烏克蘭搖旗吶喊

波蘭/烏克蘭

波蘭希望在7月11日星期二舉行的北約峰會上成為烏克蘭的代言人。波蘭總統於7月9日周日在烏克蘭與烏克蘭總統沃洛德梅爾-澤連斯基討論了這一問題。烏克蘭希望在北約峰會獲得邀請加入北約的支持。

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波蘭稱將在北約峰會上發出烏克蘭的聲音，以爭取到"對基輔最有利的結果"。據本台駐華沙記者Martin Chabal報道稱，波蘭總統在前往立陶宛之前途經烏克蘭。在立陶宛，北約將於7月11日（周二）和12日（周三）討論他們與基輔的聯盟以及基輔加入北約的可能性。

波蘭代表團訪問了盧茨克（Lutsk），該鎮曾長期位於波蘭境內，第二次世界大戰期間數萬波蘭人在此被烏克蘭武裝民兵殺害。波蘭總統安傑伊-杜達利用紀念屠殺80周年的機會再次申明了他與烏克蘭的偉大友誼。

波蘭和烏克蘭共同參加這些紀念活動絕非偶然。在伏爾加河岸屠殺波蘭人是一個深深的傷疤，儘管自去年以來基輔和華沙之間的關係似乎非常密切，但這仍然導致了一些緊張的時刻。

儘管圍繞北約峰會的討論很簡短，但澤連斯基證實，討論非常具體，波蘭將代表烏克蘭爭取 "對基輔最有利的結果"。

雖然沒有公開細節，但我們可以肯定的是，波蘭將進一步請求提供物資以支持烏克蘭的反攻。