埃爾多安為瑞典加入北約做出一定讓步

埃爾多安初次讓步

歐洲 – 北約秘書長斯托爾滕貝格10日表示，土耳其會就瑞典加入北約密切與其合作。但什麼時候核准沒有任何的時間表。美國總統拜登歡迎土耳其總統將會同意瑞典加入北約。拜登表示，我準備與埃爾多安總統和土耳其合作，加強歐洲-大西洋地區的防禦。瑞典首相剋里斯特森表示，這是“瑞典美好的一天”。

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斯托爾滕貝格表示，“瑞典能最終加入北約是歷史性的一步，在這個關鍵時刻有利於所有北約盟國的安全。它使我們所有人都變得更強大、更安全。埃爾多安 (Recep Tayyip Erdogan) 與瑞典首相剋里斯特森 (Ulf Kristersson) 10日會面後，埃爾多安明確指出，“一旦可能的話“，土耳其議會核准瑞典加入北約。

美國國務院周一表示，美國認為土耳其不應將瑞典的北約成員國身份與其與歐盟的和解聯繫起來。美國國務院發言人馬修·米勒說： “多年來，美國一直支持土耳其的歐洲願望，我們將繼續這樣做。但是，我們認為這不應妨礙瑞典加入北約“。

美國國務院發言人馬修·米勒，美國不會決定歐盟成員國，並申明這個問題“最終應由歐盟和土耳其解決”。

在維爾紐斯舉行為期兩天的峰會前夕，14個月來一直阻止瑞典加入北約的土耳其領導人為取消否決權設定了新條件：與土耳其重新開啟入盟談判。 2005年但停滯了幾年。

為了解除土耳其反對派的阻撓，北約秘書長斯托爾滕貝格在維爾紐斯組織了安卡拉強人與瑞典首相剋里斯特森的會面。

但外交消息人士稱，這次會議在埃爾多安與歐洲理事會主席米歇爾討論期間暫停。

土耳其總統埃爾多安和美國總統拜登周日通電話，安卡拉還宣布兩人將在維爾紐斯會面，特別討論“瑞典加入北約”問題。

白宮表示，在這次電話採訪中，拜登“表達了歡迎瑞典儘快加入北約的願望”。據一位不願透露姓名的美國官員透露，美國外交主管安東尼·布林肯最近幾天與土耳其外長哈坎·菲丹舉行了三次會面，試圖說服安卡拉取消否決權。

土耳其還希望美國提供F-16戰鬥機。 美國政府對此表示贊成，但面臨民選國會議員的反對。