拜登訪倫敦 聚焦協調北約

美國/拜登/英國/北約

美國總統於7月9日星期日晚間抵達英國，於今天展開正式訪問，日程包括會見英國國王查理三世以及英國首相蘇納克。消息沒有透露拜登是否接觸英國軍方。拜登稍後前往立陶宛，出席7月11日星期二和12日星期三在維爾紐斯舉行的北約峰會。

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據本台報道稱，美國總統拜登在倫敦緩解北約峰會前的緊張局勢。拜登和蘇納克之間的會談可能會相當緊張。這兩位領導人是五個月內的第五次會面，一個月前拜登與蘇納克還曾討論人工智能和雙邊合作。然而，美國此後批准向烏克蘭軍援集束炸彈，而英國首相蘇納克並不鼓勵使用這種炸彈。

英國政府認為，這破壞了國際社會對烏克蘭戰爭的聲援。更重要的是，現任英國國防大臣華萊士不得不撤回他對北約秘書長的競標，因為他各種條件“萬事俱備”但唯缺美國的支持。

美國的解釋包括，面對烏克蘭戰爭的嚴酷現實，烏克蘭人沒有足夠的彈藥來維持這場高強度戰爭的炮火密度。

據分析，在美國與英國兩國試圖恢復傳統"特殊關係 "的時候出現了微妙緊張局勢，這種關係因英國脫歐、特朗普以及拜登熱衷於強調他作為前英國殖民地的愛爾蘭血統，來暗示他與英國特別是在脫歐問題上存有距離。

拜登的國事訪問也意味着要拜訪查理三世，但皇室成員的身份決定了在溫莎的這次拜會不要有黨派政治。拜登沒有參加5月份的國王加冕儀式，但他派妻子和孫女來英國參加。當然英國國王凌駕於政治之上，可是他也是一個優秀的外交家，是英國一個真正的軟實力工具，可以為修復美國與英國關係做大量工作。

當然，拜登正在開始繁忙的歐洲之旅。拜登此行的主要重點是在立陶宛舉行的北約峰會。

據本台駐紐約記者Loubna Anaki報道稱，對拜登來說，此行的正式目的是展示美國及其盟友的團結。"美國總統安全顧問之一沙利文（Jake Sullivan）說：“我們需要展示我們支持基輔的決心。”在維爾紐斯的兩天里，拜登將與北約成員國舉行會談並發表演講。但他可能不得不回答來自盟國的提問，特別是關於華盛頓上周決定向烏克蘭提供集束炸彈軍援的問題。這種武器被超過三分之二的北約成員國所禁止。

美國總統還必須表現出外交手腕，在繼續拒絕基輔暫時加入北約的同時，還要成功表明他對烏克蘭的堅定支持。但是澤連斯基則希望北約現在就儘快發出正式入盟邀請。拜登此行面臨的挑戰將是保持立場堅定，同時對未來加入北約的前景給予具體鼓勵。