澤連斯基再度懇請北約給出明確信號

維爾紐斯北約峰會

歐洲 – 烏克蘭總統澤連斯基周一在維爾紐斯舉行重要的北約峰會前夕，要求西方人就烏克蘭加入北約的前景發出“明確信號”。澤連斯基表示說：“烏克蘭應該成為聯盟的一部分。不是現在，因為現在是戰爭，但我們需要一個明確的信號，而且現在就需要這個信號。

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俄羅斯衛星通訊社莫斯科7月10日電 據《華爾街日報》報道，烏克蘭將在新的烏克蘭-北約理事會範圍內與北約其他成員國平等。

波蘭總統辦公廳國際政治局局長馬爾欽·普日達奇此前表示，華沙建議將烏克蘭-北約關係從委員會提升到理事會層面，這將使基輔有權與北大西洋理事會舉行聯席會議。

消息稱：“在新的理事會中，烏克蘭將成為其他北約國家的平等夥伴，而不是像在委員會中那樣地位較低。烏克蘭將有權召開理事會會議，理事會將有一個危機磋商機制，還將能成立工作委員會並做出對其他國傢具有約束力的決定。”

報道稱，新的烏克蘭-北約理事會將取代"低級別"的委員會。《華爾街日報》援引北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格的話報道稱:“名稱上的微小變化卻含有重大的政治意義。”

北約峰會將於7月11日至12日在立陶宛首都維爾紐斯舉行。美國白宮國家安全顧問傑克∙沙利文表示，烏克蘭不會在維爾紐斯北約峰會期間成為北約成員國。