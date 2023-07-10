烏克蘭和瑞典是維爾紐斯峰會討論核心議題

加入北約

歐洲 – 北大西洋公約組織（NATO）峰會，將在11日在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行兩日峰會。埃爾多安和拜登將討論烏克蘭在北約的地位、瑞典加入北約、美國向土耳其供應F-16戰機等問題。

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此次北約既沒有向烏克蘭發出實際邀請，也沒有提出其加入北約的時間表。6月25日，土耳其總統埃爾多安與北約秘書長斯托爾滕貝格當日通電話，就俄羅斯局勢、瑞典申請加入北約的最新進展等進行了討論。

烏克蘭去年9月正式申請加入北約。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼籲北約為烏克蘭加入北約提供一條明確而又快速的通道。

“在維爾紐斯峰會上，我們需要一個非常具體而明確的信號，就是戰後烏克蘭可能、也有權成為北約一個平等的成員國，”澤連斯基7月1日在基輔與西班牙首相佩德羅·桑切斯(Pedro Sanchez)一起舉行記者會上強調。

此前，英國《金融時報》（Financial Times）報道，美國、英國、法國和德國正在與烏克蘭制定一項聲明，該聲明將正式確定現有的提供援助協議，並為向基輔提供長期金融和軍事援助創造條件。據媒體報道，該聲明將意味着在北約模式之外與基輔締結雙邊協議。

立陶宛總統瑙塞達在接受法新社採訪時表示，峰會期間將決定成立烏克蘭-北約理事會，個別國家將為基輔提供安全保障，包括經濟和軍事援助。瑙塞達表示，希望澤連斯基出席維爾紐斯峰會。

烏克蘭的要求得到幾個北約成員國的支持，其中包括英國、波蘭和波羅的海三國。峰會東道主立陶宛總統吉塔納斯·瑙塞達（Gitanas Nauseda）認為，盟國給予基輔一個明確的信號是重要的。

“我們目前都了解，由於身處戰爭之中，烏克蘭不可能立即加入北約。我們了解這一點，烏克蘭也了解這一點。但是目前只需要制定一條通道、一套程序或規則，即一旦戰爭結束或條件允許，如何向前推進，”瑙塞達7月3日對路透社說。

連任的北約秘書長斯托爾滕貝格10日在新聞發布會上表示尚未做出“最終決定”，但是他對“我們將團結一致並我們將向烏克蘭發出強烈信息”。匈牙利和土耳其尚未批准瑞典的加入，但土耳其被視為這個過程中的主要障礙。土耳其指責瑞典為“庫爾德工人黨”成員提供安全庇護所，而該組織被土耳其認定為“恐怖組織”。

在去年6月，土耳其、瑞典和芬蘭簽署了一份所謂的三邊備忘錄，以解土耳其對這些被禁的武裝團體的不滿。然而，土耳其指出，瑞典尚未履行這項協議中的所有承諾。

使問題進一步複雜化的是，瑞典的極右翼活動人士在今年的示威活動期間共兩次焚燒《古蘭經》，此舉也激怒了土耳其。瑞典政府譴責了對伊斯蘭教聖書的褻瀆，但卻允許示威活動繼續進行——該國法院出於保障言論自由的角度而允許舉行這類示威活動。

土耳其外交部長哈坎·菲丹批評了該國在上個月焚燒《古蘭經》的抗議活動。他在推特上表示，“對這種殘暴行為視而不見就是同謀。”

本周早些時候，土耳其總統埃爾多安也表示，土耳其將堅持它針對瑞典的立場。