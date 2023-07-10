英國將正式簽署《跨太平洋夥伴全面進展協定》

簽署《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）

歐洲 – 英國本周末將在新西蘭奧克蘭簽署《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP），正式成為CPTPP生效以來的第一個新成員。這是英國自脫歐以來達成的最大規模的貿易協議，同時也將成為第一個加入CPTPP的歐洲國家。

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CPTPP輪值主席國新西蘭上8日發表聲明說，CPTPP成員國將於本月15日和16日在奧克蘭開會，英國貿易大臣受邀參加簽字儀式，屆時英國將成為CPTPP正式成員。

新西蘭貿易和出口增長部長達米安·奧康納（Damien O 'Connor）說，“像英國這樣的七國集團（G7）經濟體加入CPTPP，可以將大西洋帶到 ‘印太地區’，並增強本地區對基於規則的貿易體系的支持。”

奧康納還表示，英國簽署CPTPP協議，將與英新雙邊自貿協定並存，這將確保新西蘭出口商在進入全球第六大經濟體的英國市場方面，享有前所未有的優勢。

彭博社報道稱，2021年3月，英國發布了《競爭時代的全球不列顛：綜合戰略、外交、安全、發展援助和防務評估報告》，這是冷戰後英國首次全面評估其外交和國防政策。其中值得關注的是，在這份報告中，英國提出了 “向印太地區傾斜” 的戰略設想。

鑒於英國—歐盟貿易談判的複雜性，英國亟需在歐盟以外尋找新的貿易合作夥伴。於是，2021年2月1日，英國申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）。CPTPP委員會於同年6月2日成立英國加入工作組，9月28日召開第一次工作會議以討論英國申請加入的相關事宜。

2023年3月，英國獲准加入CPTPP，只待細節敲定後，將正式成為第12位CPTPP成員國。這是英國脫歐以來達成的最大規模的貿易協議，同時也將成為第一個加入CPTPP的歐洲國家。更為重要的是，這標誌着英國 “向印太地區傾斜” 戰略設想的付諸實施。

加入CPTPP使英國實現其《評估報告》中所提出的 “自由、開放的印太願景” 成為可能，為英國在全球塑造 “國際秩序捍衛者” 的形象提供了舞台。此外，英國加入後，參與CPTPP的 “五眼聯盟” 成員國將由3個上升為4個（加拿大、澳大利亞、新西蘭、英國）；“奧庫斯”（AUKUS）成員國將由1個上升為2個（澳大利亞、英國）；《五國聯防協議》成員國將由4個上升為5個（澳大利亞、新西蘭、新加坡、馬來西亞和英國）。這樣一來，英國在印太地區的安全活動便能獲得更強有力的經濟支撐。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在一份聲明稱讚此舉是 “歷史性的舉措”，“彰顯了英國脫歐帶來的真正經濟利益”。

聲明表示，CPTPP集團擁有超過5億人口，在英國加入之後，其經濟總量將佔到全球GDP的15%。加入CPTPP有望使英國經濟增長18億英鎊（約合153億人民幣），英國出口到其他成員國的99%商品可以享受免關稅貿易，其中包括奶酪、汽車、巧克力、機械等英國的關鍵出口產品。

英國皇家聯合軍種研究所（RUSI）資深副研究員，英國對華事務全國委員會創始董事安德魯·凱尼（Andrew Cainey）分析認為：未來，印太地區將成為英國外交政策的重心。對於英國而言，除CPTPP外，英國—東盟對話夥伴關係、“藍色太平洋倡議” 等多邊合作機制也同等重要。總之，加入CPTPP不僅能夠給英國未來發展帶來巨大機遇，還能夠使英國在面對中國日益增長的經濟和戰略影響力時，更好地維護 “基於規則的國際秩序”，促進印太地區的自由與開放。

CPTPP是當前全球高標準自由貿易協定的代表，其前身為跨太平洋夥伴關係協定 （TPP，Trans-Pacific Partnership Agreement），2016年在日本主導下建立，旨在促進亞太地區國家貿易，進一步推動國際經濟合作；是在美國退出TPP之後，11國在對TPP條款進行協商談判修改之後的新成果，保留了原條款95%以上的內容，於2018年3月8日正式簽署，同年12月30日正式生效，11個現有成員為澳大利亞、文萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、秘魯、新西蘭、新加坡和越南。

繼英國之後，中國、台灣、烏拉圭和韓國也申請加入CPTPP。另外，日本經濟振興部長後藤茂之上周五（7日）說，烏克蘭已向CPTPP協定保存方新西蘭，提交正式申請加入CPTPP的書面信函。