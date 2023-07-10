驚傳普京早就密見了普里戈津

俄羅斯/瓦格納兵變

俄羅斯總統普京發言人今天報告，俄羅斯總統普京已與瓦格納僱傭兵組織創始人普里戈津及其他指揮官在克里姆林宮舉行了會議並作面對面會談，討論議題包括瓦格納試圖發動針對軍隊高層的武裝叛亂以及瓦格納發展計畫。普京與普里戈津在10天前就秘密會見，全世界至此仍然在熱衷猜測普里戈津的下落。

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據路透社今天報道稱，俄羅斯總統普京與瓦格納領導人普里戈津及其他指揮在克里姆林宮舉行叛變後會談。法國《解放報》首先報道了此次會面，該報稱普里戈津會見了普京、國民警衛隊負責人維克多·佐洛托夫以及SVR外國情報部門負責人謝爾蓋·納雷什金。

據克里姆林宮發言人佩斯科夫稱，這次會議已於 6 月 29 日舉行，即叛變流產五天後，人們普遍認為這次叛變對普京構成了自 1999 年最後一天上台以來最嚴峻的挑戰。佩斯科夫告訴記者，普京當時邀請了35人參加會議，其中包括普里戈津和瓦格納部隊指揮官。會議持續了三個小時。

據佩斯科夫稱，“我們唯一能說的是，總統對瓦格納在烏克蘭特別軍事行動期間在前線的行動做出了評價，並對 6 月 24 日軍事叛變當天的事件做出了評估。” 佩斯科夫還告訴記者，普京聽取了指揮官們對所發生事件的解釋，並為他們提供了更多的轉業或繼續戰鬥選擇。

普京發言人稱，“瓦格納指揮官們概述了他們對 6 月 24 日所發生事件的看法。他們強調，他們是普京和最高統帥的堅定支持者和士兵。他們還表示，他們準備繼續為維護國家安全而戰。”

路透社說，普里戈津領導的短暫兵變，瓦格納武裝分子控制了南部城市頓河畔羅斯托夫和軍事總部大樓，但在白俄羅斯領導人亞歷山大·盧卡申科斡旋的一項協議中被平息。普京將這一事件比作 1917 年俄羅斯革命前夕席捲俄羅斯的動亂，此後普京感謝他的軍隊和安全部門避免了混亂和內戰。

據普里戈津稱，兵變的目的不是推翻政府，而是為了將軍隊和國防部長“繩之以法”，因為他所說的軍隊和國防部長在烏克蘭犯下的錯誤和不專業的行為。

該報道稱，從兩人在國家電視台的露面來看，普京迄今為止保留了國防部長謝爾蓋·紹伊古和總參謀長瓦列里·格拉西莫夫的職務，拒絕了普里戈津要他們下台的呼籲。

根據結束叛亂的協議條款，普里戈津本應前往白俄羅斯。但盧卡申科上周表示，普里戈津已返回俄羅斯，瓦格納戰士尚未接受搬遷到白俄羅斯的提議，這引發了人們對傳說中的結束兵變的協議執行情況的質疑。