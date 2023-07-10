俄羅斯再請聯合國議北溪事件

RFI原材 / 俄烏戰爭

歐洲 – 俄羅斯請聯合國安理會再次討論2022年09月北溪(Nord Stream)天然氣管道爆炸事件。莫斯科堅持否認其捲入了這起事件，要求參與調查。基輔則強調，只是在烏克蘭的境內與俄羅斯戰鬥。

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據本台法廣（RFI）法文網報道，莫斯科依然堅稱，波羅的海北溪天然氣管道於2022年9月份發生爆炸被破壞一事與其無關。俄羅斯的一名外交高官於上周六時對外透露，已向聯合國安理會提出，在2023年07月11日星期二就此再次召開會議，

-- 北溪(Nord Stream)輸氣管受損原因調查報告至今沒有被公開 -

本台法廣（RFI）通訊員約翰-迪迪埃（Jean-Didier Revoin）於上周末時發自莫斯科（Moscou）發自莫斯科的消息說，俄羅斯感到不滿，對無法接觸到由瑞典和其他國家開展的有關波羅的海海底輸氣管道嚴重受損的調查工作。

RFI Matières Premières / Nord Stream : les gazoducs reliaient la Russie à l’Allemagne en passant sous la mer Baltique. (illustration) © RFI Archive

這條受損的輸氣管線原本連接俄羅斯和德國。莫斯科還擔心，有關爆炸原因的結論，到目前為止，還沒有被公開。不過，西方媒體中流傳着多種說法。

-- 俄羅斯要求安理會公開討論北溪(Nord Stream)輸氣管的爆炸 -

本台法廣（RFI）法文報道注意到，莫斯科要求，聯合國安理會在07月11日周二就北溪輸氣管爆炸問題，舉行公開討論。俄羅斯還強調，屆時可能會邀請幾位立場無偏見的發言人。

RFI Image Archive / La fuite de gaz des gazoducs Nord Stream observée dans la mer Baltique, mardi 27 septembre 2022. Une quatrième fuite a été repérée ce jeudi 29 septembre 2022 au sud de la Suède. (illustration) © Danish Defence Command via AP / RFI Image Archive

本台法廣（RFI）莫斯科通訊員指出，自去年9月爆炸發生後，北溪管道就已無法向歐洲輸送俄羅斯天然氣。莫斯科要求參與調查，或開展“獨立”調查。俄羅斯當局將此定性為國際恐怖主義行徑。而烏克蘭則特彆強調，只是在其境內與俄羅斯軍事力量戰鬥。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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