俄侵烏戰500天後 北約齊聚立陶宛開峰會

北約/立陶宛/烏克蘭/俄羅斯

北約今天與明天連續兩天在立陶宛召開全體高峰會議，面對俄羅斯侵略烏克蘭戰爭持續，並且有戰爭擴大的危險下，北約聚焦鞏固聯盟與擴大議題。烏克蘭與北約關係前景是討論的重中之重。另外，北約維護世界秩序放眼全球，是否合作延展到亞洲，也令人關注，大西洋兩岸外多個國家包括韓國與日本也罕見出席峰會。

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就今天開幕的北約首峰會，北約官員透露會上有關注烏克蘭入盟的“強烈信息”。新近獲得任期延長一年的北約秘書長斯托爾滕貝格表示，“我相信這將是關於烏克蘭和入盟道路的積極而強烈的信息”。稍早，美國國家安全顧問傑克·沙利文也透露，北約會議將就基輔入盟發出“積極信號”。立陶宛外交官最新稱，北約談判即將就烏克蘭問題達成最終協議。

烏克蘭議題具有歷史性意義，專家稱，因為俄羅斯發動侵略烏克蘭戰爭，其中一個指控就是烏克蘭尋求加入北約，讓北約武裝抵臨俄羅斯邊界。戰前烏克蘭入盟議題空泛，遭到侵略後烏克蘭反而堂而皇之堅定要求加入北約，直面針對俄羅斯。

俄羅斯在北約峰會前發出批評。據俄新社報道，俄羅斯外交部發言人紮哈羅娃指稱，這將是“西方最惡劣的操縱傳統中的一場群魔亂舞的糟糕表演”。

據路透社今天報道，北約秘書長斯托爾滕貝格表示，烏克蘭將於周二收到“關於入盟北約道路上的積極信息”，北約領導人將開會討論俄羅斯入侵將戰爭帶到歐洲與北約家門口的影響。

西方軍事聯盟北約的31個成員國在允許烏克蘭加入問題上存在分歧，這意味着不會直接邀請基輔加入，烏克蘭前蘇聯時代的霸主莫斯科稱這將威脅俄羅斯國家安全。

但斯托爾滕貝格表示，基輔將獲得更多軍事援助，並放寬正式條件，用新合作形式捍衛烏克蘭安全，為烏克蘭量身定製的北約-烏克蘭理事會將於周三舉行第一次會議。斯托爾滕貝格在立陶宛首都舉行峰會前幾小時表示：“我相信，這將是關於烏克蘭和入盟道路的積極而強烈的信息。”

美國國家安全顧問沙利文稱，這次聚會將發出有關基輔入盟申請的“積極信號”。隨着談判代表接近達成最終協議，外交官們感到樂觀。

此次峰會還將批准北約自冷戰結束以來的第一個全面計畫，以防禦來自俄羅斯的任何攻擊。

雖然北約成員國同意基輔在戰爭期間不能加入，但他們對於戰爭結束後多久才能加入以及在什麼條件下加入存在分歧。

即將參加北約峰會的烏克蘭總統澤連斯基一直在敦促北約為烏克蘭提供明確的入盟途徑，以便在戰爭結束後儘快加入。

東歐北約成員國支持基輔的立場，認為將烏克蘭置於北約集體安全保護傘之下是阻止俄羅斯再次發動攻擊的最佳方式。

美國和德國等國一直更加謹慎，擔心任何可能導致北約陷入與俄羅斯直接衝突並可能引發全球戰爭的舉動。

另外，土耳其總統同意將瑞典的北約申請提交議會批准，似乎結束了反對。

雖然峰會的重點是烏克蘭，但在北約會議開始之前，瑞典就在入盟之路上取得了突破。土耳其總統埃爾多安周一晚間同意將瑞典加入土耳其的申請提交議會批准，似乎結束了數月來令歐盟緊張的反對派。

俄羅斯於 2022 年 2 月入侵烏克蘭，促使瑞典及其北歐鄰國芬蘭放棄數十年的軍事不結盟並申請加入北約。

芬蘭於 4 月成為北約第 31 個成員國，但瑞典的加入卻因與土耳其的爭端而受阻。

土耳其指責瑞典沒有採取足夠措施打擊安卡拉視為恐怖分子的武裝分子，這些武裝分子主要是被土耳其、歐盟和美國視為恐怖組織的庫爾德工人黨(PKK)成員。

但瑞典首相剋里斯特森和埃爾多安周一晚上同意採取進一步措施，包括制定一項新的打擊恐怖主義的“安全契約”。

沙利文表示，美國還承諾推進向土耳其轉讓 F-16 戰鬥機，但沒有給出任何具體時間。

路透社說，入盟北約採取所有成員國都必須同意制度。土耳其之外，還有匈牙利也曾在瑞典加入北約問題上拖後腿，不過，匈牙利當局今天上午表示，批准斯德哥爾摩的北約成員國資格現已成為走走形式而已。