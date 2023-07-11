俄羅斯一徵兵主任街頭遭槍擊斃命

俄羅斯/烏克蘭/徵兵

俄羅斯當局昨天晚上報告稱，一名負責西南部城市克拉斯諾達爾軍事動員的俄羅斯官員在號召去烏克蘭打仗徵兵活動中被槍殺。調查委員會在一份聲明中稱，周一早上在這座擁有100萬居民的大城市的一條街道上發現了這名42歲徵兵官員的屍體，屍體上有 "槍傷"。

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法新社引據同一消息來源稱，該關於是克拉斯諾達爾市負責軍隊 "動員行動 "的市政廳副主任。

調查委員會稱，調查人員正在努力確定犯罪者的身份和犯罪動機。

俄羅斯國家通訊社塔斯社援引警方消息來源稱，受害者名叫斯坦尼斯拉夫-里吉茨基（Stanislav Rjitski）。

俄羅斯國會議員、克拉斯諾達爾市前市長佩爾維喬夫在電報群Telegram上說，斯坦尼斯拉夫-里吉茨基曾在俄羅斯海軍服役，指揮過 "克拉斯諾達爾 "號潛艇。

據媒體 "BAZA "報道，他仍擁有護衛艦艦長軍銜，是在當地慢跑時被槍殺的。

自4月以來，俄羅斯軍隊一直在進行大規模的徵兵活動，通過大量廣告鼓勵人們參軍，並承諾給予高薪和有利的社會福利。徵兵目的是補充在烏克蘭前線因死傷而減少的兵力。因不受歡迎，克里姆林宮曾許諾不再大規模徵兵。

法新社說，自俄羅斯發動侵略烏克蘭的軍事攻勢開始以來，有數十人被捕並被指控放火或企圖放火焚燒徵兵中心，顯示民眾中對烏克蘭戰爭抱持反對。