報復北約峰會 俄羅斯無人機轟炸基輔與敖德薩

俄羅斯/無人機/北約峰會

烏克蘭軍方報告，周二凌晨，俄羅斯向敖德薩和基輔南部港口發射了28架神風特攻隊無人機進行襲擊。此波襲擊發生在立陶宛舉行的北約峰會開始前幾個小時，該峰會將重點討論如何解決安全問題應對來自莫斯科的威脅。

廣告 繼續瀏覽後續

據烏克蘭空軍報告，烏克蘭防空系統擊落了俄羅斯發射的26架伊朗製造的“沙赫德”無人機。敖德薩當地州長稱，有 22 架無人機被擊落，但兩架無人機擊中了敖德薩港口的一座行政大樓。沒有造成“嚴重損害”或人員傷亡。

烏克蘭軍方表示，所有射向基輔的無人機都被攔截，但被擊毀碎片損壞了該地區的一些房屋。基輔軍事行政當局負責人謝爾希·波普科在 Telegram 頻道上發帖稱，“這是敵人本月第二次從空中襲擊基輔。”

路透社在烏克蘭首都的目擊者聽到的爆炸聲類似於空襲期間防空系統攔截目標的聲音。

目前還沒有人員受傷的報告。

周二在立陶宛舉行的峰會將主要討論俄羅斯入侵烏克蘭的影響，北約領導人將批准北約自冷戰結束以來的第一個全面軍事防衛計畫，以防禦來自莫斯科的任何襲擊。

俄羅斯譴責北約及其主要國家美國對烏克蘭的支持，並警告基輔有加入北約的可能性將遭到俄羅斯“明確而堅定”的反擊。

俄羅斯對鄰國烏克蘭的入侵現已進入第 503 天，而且戰爭還看不到結束的跡象，戰爭已造成數成千上萬人死亡，數百萬人流離失所，並將烏克蘭東部和南部的許多城市轟炸成廢墟。