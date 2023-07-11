普京警告 對法國長程導彈援烏要報復

俄羅斯/法國/SCALP巡航導彈

俄羅斯總統府克里姆林宮今天警告，法國總統馬克龍宣布援助烏克蘭射程超過250公里導彈將受到俄羅斯報復。克里姆林宮指責法國向烏克蘭交付遠程導彈是一個 "錯誤"，並稱這將迫使俄羅斯在烏克蘭戰爭中採取 "反措施"。普京總統府發言人沒有提及如何報復法國。

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克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitri Peskov）對記者說：“從我們的角度來看，這是一個錯誤的決定，會給烏克蘭方面帶來嚴重後果，因為這自然會迫使俄羅斯採取反措施。”

周二，在立陶宛維爾紐斯舉行的北約峰會的第一天，法國總統馬克龍宣布法國將向烏克蘭交付遠程SCALP導彈。

“風暴陰影”巡航導彈被法國軍隊稱為 "SCALP"，由英國和法國聯合研製，可從空中發射。5月，英國宣布向烏克蘭運送遠程導彈。幾天後，俄羅斯聲稱在烏克蘭衝突中攔截了一枚 "風暴陰影 "導彈。

該導彈射程超過250公里，超過西方國家目前向基輔提供的任何其他武器的射程，使烏克蘭能夠襲擊到達俄羅斯軍隊控制的烏克蘭東部和克里米亞地區。

據克里姆林宮發言人佩斯科夫稍早說："我重申我們對此類（武器交付）決定的原則立場：它們不會影響烏克蘭戰爭的進程。他警告說：“這些決定只能使基輔政權的命運更加悲慘。”