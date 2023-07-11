澤連斯基： 北約給予我們安全 烏克蘭將使北約變得更強大

維爾紐斯北約峰會

歐洲 – 周二，在北約維爾紐斯峰會期間，烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)在維爾紐斯市中心搭建的舞台上呼籲烏克蘭加入北約，揮舞着烏克蘭國旗人群歡欣鼓舞。在立陶宛燦爛的陽光下，澤連斯基和妻子以及立陶宛總統夫婦在一起。當翻譯把 “榮耀屬於烏克蘭！”譯成立陶宛語時，台下掌聲不斷，眾人用手機把這一歷史時刻記錄了下來。

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烏克蘭總統澤連斯基用堅定的語氣說： “北約將給予烏克蘭安全。烏克蘭將使北約變得更強大。人們給澤連斯基十分鐘的演講報以熱烈的掌聲。

接力賽跑者們從烏克蘭東部城鎮巴赫穆特（Bakhmout）帶來了一面烏克蘭國旗。當國歌聲響起的時刻，這面烏克蘭國旗徐徐升起來。當地很多人拖家帶口來到升旗現場，他們要親自感受被命名為“在北約為烏克蘭升旗”活動。藝術家和團體還舉行了現場音樂會。

很多人想親眼目睹澤連斯基的風采。 26 歲的加比賈·馬里科尼特 (Gabija Malikonyte) 和母親黛瓦 (Daiva) 提前兩個小時就來到了這裡。立陶宛成為首個宣告獨立的蘇聯加盟共和國。1991年9月6日，蘇聯政府正式承認愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛獨立。

很多立陶宛人感同身受，非常支持烏克蘭和烏克蘭民眾。

與在場的許多立陶宛人一樣，他們表達了對烏克蘭的熱烈支持，並將其與前蘇聯加盟共和國五十年的“佔領”相提並論。戴瓦告訴記者：我們太了解烏克蘭國家遭受的苦難。他還表示， “如果我們不是北約和歐盟的一部分，俄羅斯就會攻擊我們，因為我們是小國”。

亞歷山大·伊林(Alexandres Ilyin)身披烏克蘭國旗，他告訴記者：“北約支持我們，我們希望烏克蘭兄弟姐妹也成為其中一部分”。

伊娃·瓦西里奧斯凱特(Ieva Vasiliauskaite)在烏克蘭總統澤連斯基發表演講之後流淚了。只是她戴的墨鏡擋住了她的淚水。

她強調說：“我希望烏克蘭人能夠得到北約的支持，因為這是他們應該得到的。俄國發動戰爭不僅是為了烏克蘭，也是為了波羅的海國家，為了整個歐洲。”

她繼續表示， “為了加入北約，我希望烏克蘭有機會至少邁出一步或兩步”。最後她表示，歐洲西部很多民眾很難和我們有同感。而波羅的海的民眾、波蘭人、立陶宛人，我們太知道被佔領是什麼滋味了！