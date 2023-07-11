維爾紐斯北約峰會

澤連斯基： 北約給予我們安全 烏克蘭將使北約變得更強大

歐洲 – 周二，在北約維爾紐斯峰會期間，烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)在維爾紐斯市中心搭建的舞台上呼籲烏克蘭加入北約，揮舞着烏克蘭國旗人群歡欣鼓舞。在立陶宛燦爛的陽光下，澤連斯基和妻子以及立陶宛總統夫婦在一起。當翻譯把 “榮耀屬於烏克蘭！”譯成立陶宛語時，台下掌聲不斷，眾人用手機把這一歷史時刻記錄了下來。

發表時間：

6 分鐘
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cùng với phu nhân Olena Zelenska, và tổng thống Litva Gitanas Nauseda trong lễ trao tặng một lá quốc kỳ Ukraina từ tiền tuyến, bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius (Litva) ngày 11/07/2023.
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cùng với phu nhân Olena Zelenska, và tổng thống Litva Gitanas Nauseda trong lễ trao tặng một lá quốc kỳ Ukraina từ tiền tuyến, bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius (Litva) ngày 11/07/2023. REUTERS - KACPER PEMPEL
作者： 法廣
廣告

烏克蘭總統澤連斯基用堅定的語氣說： “北約將給予烏克蘭安全。烏克蘭將使北約變得更強大。人們給澤連斯基十分鐘的演講報以熱烈的掌聲。

接力賽跑者們從烏克蘭東部城鎮巴赫穆特（Bakhmout）帶來了一面烏克蘭國旗。當國歌聲響起的時刻，這面烏克蘭國旗徐徐升起來。當地很多人拖家帶口來到升旗現場，他們要親自感受被命名為“在北約為烏克蘭升旗”活動。藝術家和團體還舉行了現場音樂會。

很多人想親眼目睹澤連斯基的風采。   26 歲的加比賈·馬里科尼特 (Gabija Malikonyte) 和母親黛瓦 (Daiva) 提前兩個小時就來到了這裡。立陶宛成為首個宣告獨立的蘇聯加盟共和國。1991年9月6日，蘇聯政府正式承認愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛獨立。

很多立陶宛人感同身受，非常支持烏克蘭和烏克蘭民眾。

與在場的許多立陶宛人一樣，他們表達了對烏克蘭的熱烈支持，並將其與前蘇聯加盟共和國五十年的“佔領”相提並論。戴瓦告訴記者：我們太了解烏克蘭國家遭受的苦難。他還表示， “如果我們不是北約和歐盟的一部分，俄羅斯就會攻擊我們，因為我們是小國”。

亞歷山大·伊林(Alexandres Ilyin)身披烏克蘭國旗，他告訴記者：“北約支持我們，我們希望烏克蘭兄弟姐妹也成為其中一部分”。

伊娃·瓦西里奧斯凱特(Ieva Vasiliauskaite)在烏克蘭總統澤連斯基發表演講之後流淚了。只是她戴的墨鏡擋住了她的淚水。

她強調說：“我希望烏克蘭人能夠得到北約的支持，因為這是他們應該得到的。俄國發動戰爭不僅是為了烏克蘭，也是為了波羅的海國家，為了整個歐洲。”

她繼續表示，  “為了加入北約，我希望烏克蘭有機會至少邁出一步或兩步”。最後她表示，歐洲西部很多民眾很難和我們有同感。而波羅的海的民眾、波蘭人、立陶宛人，我們太知道被佔領是什麼滋味了！

下載法廣應用程序跟蹤國際時事

分享 :
繼續閲讀相同主題内容 :