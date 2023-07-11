遭暗殺俄羅斯徵兵官員列烏克蘭的戰犯黑名單

俄羅斯/徵兵 – 一名曾在黑海指揮一艘潛艇並出現在烏克蘭戰犯黑名單上的俄羅斯軍官在晨跑時被身份不明的刺客槍殺。

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據路透社引述俄羅斯最高調查機構稱，42 歲的斯坦尼斯拉夫·勒日茨基 (Stanislav Rzhitsky) 周一凌晨在南部城市克拉斯諾達爾被槍殺。

勒日茨基的地址和個人詳細信息出現在烏克蘭網站 Myrotvorets（和平締造者）上，該網站是一個龐大的非官方數據庫，收錄了被視為烏克蘭敵人的人員信息。周二今天，網站上他的照片上出現了紅色字母“已遭清算”的字樣。

烏克蘭內政部顧問安東·格拉什琴科(Anton Gerashchenko)在推特上表示，俄羅斯媒體將該徵兵官員之死歸咎於烏克蘭。但他沒有評論俄羅斯的這種懷疑指控是否合理。格拉什琴科說：“到目前為止，俄羅斯警方找不到任何可以顯示犯罪事實的監控攝像。當然俄羅斯的調查搜索仍在繼續。”

與安全部門有聯繫的俄羅斯 Telegram 頻道 Baza 表示，兇手可能在一款應用程序上追蹤了 Rzhitsky 在克拉斯諾達爾的行蹤，他在該應用程序上發布了他定期慢跑路線的詳細信息以及完成該路線所需的時間。

俄羅斯官方媒體和戰爭博主稱，勒日茨基是該市軍事動員徵兵副主管，此前曾在黑海指揮過“克拉斯諾達爾”號潛艇。報道稱，他背部和胸部中了四槍，當場死亡。此前有消息稱是頭部中彈。

據俄羅斯國防部稱，克拉斯諾達爾號是一艘為黑海艦隊建造的柴電潛艇，旨在“與水面艦艇和潛艇作戰、布設水雷和進行偵察”。

自稱親烏克蘭游擊隊在電報群Telegram 頻道聲稱在俄羅斯境內發生了數百起破壞襲擊事件，但沒有提供證據，該頻道表示，勒日茨基涉嫌參與了 2022 年 7 月的一次潛射巡航導彈襲擊，該襲擊造成至少 23 人死亡其中包括烏克蘭城市文尼察的一名 4 歲女孩。

自近 17 個月前莫斯科入侵烏克蘭以來，Myrotvorets 數據庫中至少有另外兩名支持戰爭的俄羅斯人物在俄羅斯境內被暗殺。去年八月，記者達莉亞·杜吉納 (Darya Dugina) 遭炸彈襲擊身亡，今年四月，戰爭博主弗拉德倫·塔塔斯基 (Vladlen Tatarsky) 身亡。

俄羅斯指責烏克蘭對這些襲擊負責，而基輔則否認參與其中，並暗示這是俄羅斯內訌的結果。