北約原則歡迎烏克蘭但未給時間表 澤連斯基不滿

北約/烏克蘭

北約周二不予向烏克蘭提供加入北約的明確時間表或路線圖，不過確認未來發出邀請的計畫；澤連斯基抨擊這種模稜兩可的態度，稱這是“史無前例且荒謬的”。

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據華爾街日報今天報道稱，北約在立陶宛舉行的峰會同意拉近烏克蘭，但未提供加入時間表。美國總統拜登和其他北約領導人抵達立陶宛參加為期兩天的峰會，此次峰會將見證北約為應對俄羅斯入侵烏克蘭而進行的歷史性擴張。

北約領導人周二不予向烏克蘭提供加入北約的明確時間表或路線圖，不過確認未來發出邀請的計畫；烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)抨擊這種模稜兩可的態度，稱在烏克蘭與俄羅斯交戰之際，這是“史無前例且荒謬的”。

在北約首次向烏克蘭許諾將其納入該組織逾15年之後，北約成員國抵住了澤連斯基及其在北約支持者的壓力，沒有放口烏克蘭將在何時以及如何加入北約，而是提供了一攬子財政和政治支持，北約官員說這將增強基輔方面的入約申請。

美國、德國和其他一些北約成員國不予向基輔方面提供加入北約的時間表或清單。美國總統拜登(Joe Biden)表示，烏克蘭還沒有做好加入北約的準備，並稱擔心提供烏克蘭加入北約路線圖的具體信息可能會導致與俄羅斯的衝突升級，甚至有可能引發新的世界大戰。

俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)稱北約為侵略者，並指責北約導致了這場戰爭。

烏克蘭人認為，加入北約對於在目前的敵對狀態結束後阻止俄羅斯未來的攻擊至關重要。周二早些時候，澤連斯基批評北約在烏克蘭入約問題上猶豫不決。“對俄羅斯來說，這相當於繼續實施恐怖活動的動力，”他在Twitter 上批評說，“不確定性代表軟弱。”

北約秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)反駁了上述批評，把該提議稱作支持烏克蘭的強有力一攬子方案。

斯托爾滕貝格說，當北約成員國同意且條件得到滿足時，將向烏克蘭發出入盟邀請。這與此次為期兩天的北約峰會的官方公報措辭相呼應；北約成員國花了數周時間爭論公報內容。

據華爾街日報稱，烏克蘭在北約的地位問題考驗着北約在俄羅斯發動攻擊背景下的團結程度。北約東部邊緣多個曾受控於莫斯科方面的成員國已主張為烏克蘭政府提供一條明確的入盟路徑。

該報道說，澤連斯基定於周三加入峰會，他是為一個新的烏克蘭-北約理事會的成立而來，該理事會將使基輔方面的地位從“次級夥伴”(junior partner)提升為“同等地位方”(peer)。北約成員國2008年曾表示，烏克蘭和格魯吉亞將加入北約，但沒有給出時間表。斯托爾滕貝格說，周二取得的一項成就，同時也是與2008年的一個不同之處，是“我們現在有了一個關於如何使烏克蘭更接近北約的計畫”。