蘇羅維金人在哪裡？俄議員稱他“在休息，暫無法取得聯繫”

俄羅斯/政治/烏克蘭

俄羅斯國家杜馬國防委員會主席卡爾塔波洛夫（Andrey Kartapolov）在一段周三上傳的視頻採訪中透露稱，俄空天軍總司令、特別軍事行動區域聯合部隊副總指揮蘇羅維金目前“正處於休息”狀態，暫時無法聯繫到他。

廣告 繼續瀏覽後續

社交媒體平台“電報”賬號“SHOT”周三稱，卡爾塔波洛夫在採訪中被問及蘇羅維金有關問題時說，蘇羅維金目前正處於“休息”狀態，暫時無法聯繫到他。不過，卡爾塔波洛夫未明確說明蘇羅維金目前人在哪裡。

上個月由瓦格納首領普里戈津領導的未遂兵變，標誌着自克里姆林宮入侵烏克蘭以來對俄總統普京政權的最大威脅。據美國有線電視新聞網（CNN）日前獨家披露的文件顯示，蘇羅維金是瓦格納集團的秘密VIP成員，這進一步暴露了莫斯科高級官員之間的不團結。瓦格納當時沒有回應CNN的置評請求。

蘇羅維金在兵變發生後發布視頻講話，勸瓦格納武裝人員停止叛亂。之後他再未露面。英國《金融時報》等媒體報導稱，蘇羅維金杳無音信多日，疑遭拘押。俄新社6月29日報導，俄總統新聞秘書佩斯科夫拒絕回答媒體記者有關蘇羅維金下落的提問，建議他們“去問國防部”。俄羅斯國防部迄今未發布相關聲明。