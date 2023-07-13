俄羅斯報復性連3夜轟炸基輔 烏克蘭民眾抱怨北約未帶來威懾

烏克蘭/俄羅斯/基輔/無人機轟炸

俄羅斯發動無人機轟炸連續第三晚襲擊基輔。昨夜今晨襲擊烏克蘭首都的這起新無人機襲擊造成至少 1 人死亡、4 人受傷。該次襲擊發生在七國集團在立陶宛結束的北約峰會期間承諾提供長期軍事支持烏克蘭以應對俄羅斯進攻的幾個小時後。

廣告 繼續瀏覽後續

據烏克蘭當地報告，基輔五個地區有墜落的無人機碎片。據本台駐基輔通訊員 Emmanuelle Chaze 報道稱，對於基輔的居民來說，這個夜晚再次變得難熬。 經過短時間平靜，首都上空的警報已經連續第三天響起。 市中心傳來幾聲爆炸聲，這是伊朗製造的“沙赫德”無人機遭到攔截在空中爆炸的聲音。

在這裡，伊朗無人機被稱為“空中輕便摩托車”（踏板車），因為它們的噪音非常相似。 “二十架 Shahed 無人機被摧毀，所有襲擊的無人機都被擊落。

另外，俄羅斯發射的兩枚巡航導彈也被摧毀。據烏克蘭空軍發言人尤里·伊格納特說，這些導彈主要在基輔地區上空被擊落。 而且，烏克蘭防空部隊摧毀了射向基輔城市上空的十幾架無人機。

當碎片掉落時，會造成損壞和火災。 他們也可以致死。

傷亡消息尚不明確，但昨夜今晨首都市中心的五個城區受到襲擊瞄準，包括三棟公寓樓和一個公園被無人機碎片損害。 至少一人死亡，四人受傷。 數百名消防員被動員。

目前，沒有跡象表明這些針對民用基礎設施的襲擊將在立陶宛舉行的北約峰會結束後的第二天停止。烏克蘭指控這些襲擊違反了國際法以及戰爭法和慣例。

自去年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，四分之三的烏克蘭人已經失去了家人或親人，每個人都知道親人或親友中有一名或多名士兵在前線戰鬥。 因此，烏克蘭加入北約的時間表在剛剛結束的北約峰會上被拖延，北約如何支持烏克蘭，很難安撫烏克蘭輿論。

據消息，如果烏克蘭人非常清楚並非常感謝國際社會為烏克蘭安全保障而宣布增加武器軍援，但烏克蘭民眾也有將要有未來甚至多年間要為這場戰爭付出生命代價的憤怒感覺。