歐委會首席競爭經濟學家是美國人 法國政界反應強烈

競爭部門候選人

歐洲 – 一名美國教授很有可能擔任歐委會首席競爭經濟學家，這在法國引發極大的爭議。耶魯大學經濟學教授菲奧娜·斯科特·莫頓(Fiona Scott Morton)被選為擔任這一職務。

廣告 繼續瀏覽後續

歐盟競爭立法主要包括四部分：反托拉斯、併購控制、自由化、國家補貼。歐委會是歐盟競爭政策的主要立法與執法機構。耶魯大學經濟學家菲奧娜·斯科特·莫頓（Fiona Scott Morton）於2011年5月至2012年12月曾在奧巴馬政府的美國司法部反壟斷部門任職，擔任過亞馬遜、蘋果和微軟等主要科技集團的顧問。

法國數字部長讓-諾埃爾·巴羅(Jean-Noel Barrot)13日表示，歐盟應該重新審核這一任命， 他在推特上寫道，因為這一任命“並非沒有引發不合情合理的思考”。

一位歐洲高管的消息人士告訴法新社，斯科特·莫頓女士將於 9 月 1 日上任，但她的聘用合同尚未簽署。

歐洲議會法國籍議員傑夫羅伊·迪迪耶（Geoffroy DIDIER）言辭激烈地批評說，讓一位曾在美國互聯網巨頭GAFAM（谷歌、蘋果、Meta、亞馬遜、微軟）擔任顧問的人出任歐委會這麼重要的職位是恥辱的。他還表示，說的好聽我們是在做一件笨拙的事情；說的不好聽，這是在限制歐洲決策層權力十分危險的做法。

歐洲議會議員環保綠黨籍（EELV）候選人雅尼克·雅多（Yannick Jadot）乾脆表示，這屬於歐委會的政治醜聞。

而歐委會方面則表示，她的角色僅僅不過是一個顧問。歐委會還強調說，她不會有利益衝突的嫌疑，因為歐委會“仔細考慮了她的個人利益是否可能損害她的獨立性”，會讓她迴避已經接觸過的文件。

歐盟行政部門一名不願透露姓氏的官員表示，這不是在給每個人送禮嗎？這是否與馮德萊恩希望出任北約秘書長有牽連？！

這名官員還表示，“整個過程並不透明。沒有經過大家的商議就很快做出了最終決定。”

歐委會為此還在自我辯護。歐洲行政部門聲稱只收到“有限數量的申請”。 發言人解釋說，斯科特·莫頓女士“無論是從資歷還是在招聘過程中的表現來看，都被證明是這些候選人中的最佳選擇”。