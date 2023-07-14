日本與歐盟為在安保方面推進合作而設立外長級磋商機制

日本首相岸田文雄13日在比利時與歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩舉行了定期首腦磋商，確認在構築半導體等重要物資的強大供應鏈以及數字領域加強合作。雙方同意為在安保方面推進合作而創設外長級磋商機制“戰略對話”，並發表了包含上述內容的聯合聲明。

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共同社報道，在俄羅斯進攻烏克蘭等導致國際秩序動搖的情況下，上述舉動旨在向國際社會展現共享價值觀的日本和歐盟（EU）關係深化。着眼於中國，岸田希望加強歐洲對印度太平洋地區的參與。

聯合聲明中寫入了經濟安保、海洋安保、網絡、氣候變化方面的合作，對朝着無核武世界岸田提出的《廣島行動計畫》表示歡迎。

圍繞中國，對不透明的核開發表示關切，呼籲構築具有建設性且穩定的關係，並強調台灣海峽和平與穩定的重要性。此外肯定國際原子能機構（IAEA）圍繞東京電力福島第一核電站處理水排放入海的舉措，對認為排放計畫符合國際標準的綜合報告表示歡迎。

戰略對話預計將由日本外相和相當於歐盟外長的外交與安全政策高級代表參加。雙方將反覆舉行定期的磋商，力圖就應對國際局勢以及安保方面課題展開合作。

日本與歐盟定期首腦磋商原則上每年舉行一次。上次於去年5月在東京舉行。