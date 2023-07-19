克里米亞一軍事基地爆炸起火 烏克蘭方面罕見即刻稱行動成功

烏克蘭/俄羅斯/克里米亞

克里米亞半島一處俄羅斯軍隊的軍事基地今天上午發生火災。烏克蘭罕見表態稱此次“行動成功”。法新社說，該火災迫使莫斯科任命的克里米亞當局緊急疏散當地民眾。消息沒有確指火災是否由於受到無人機或火炮襲擊引起。

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烏克蘭軍事情報局局長凱里洛·布達諾夫在電報群平台上表示：“對被佔領的克里米亞實施了一次成功的行動。俄軍隱瞞了受損害程度和傷亡人數。”

烏克蘭軍方官員在消息中附上了一段簡短的視頻，顯示了一個正在燃燒的軍事基地設施。該視頻無法立即識別出燃燒的軍事基礎設施種類。

據法新社說，今天上午早些時候，烏克蘭空軍還聲稱摧毀了俄羅斯軍隊在敖德薩地區（南部）發射的 32 架爆炸性無人機中的 23 架，以及 16 枚巡航導彈中的 13 枚。

據據該地區州長奧列格·基佩爾報告稱，俄羅斯的這輪新一輪襲擊在夜間總共造成至少 12 人受傷。

烏克蘭軍隊與俄羅斯軍隊目前主要在烏克蘭東部打拉鋸戰，烏克蘭和俄羅斯軍隊在那裡面對面近距離廝殺。 頓涅茨克地區州長基里連科周三在電報群上報告，俄羅斯軍隊昨天炮擊了頓涅茨克至少造成 10 名平民受傷。