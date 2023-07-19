普京任命車臣總統侄子擔任被沒收的在俄法國達能奶製品總裁

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車臣總統拉姆贊·卡德羅夫的侄子今天被俄羅斯當局任命為法國在俄羅斯的達能俄羅斯子公司的新任總裁，幾天前，法國巨頭達能在俄羅斯的資產子公司被俄羅斯扣押。卡德羅夫是俄羅斯總統普京的堅定盟友。

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俄羅斯Spark-Interfax數據庫通報了32歲的達能俄羅斯子公司新負責人雅庫布·紮克里耶夫(Yakoub Zakriev)被任命的消息，該數據庫報告俄羅斯公司的主要法律信息。

周二晚間，車臣信息部長杜達耶夫 (Akhmed Dudayev) 在電報群上證實，此前擔任車臣副總理兼農業部長的紮克里耶夫被“任命為達能俄羅斯公司總經理”。

據官方信息，紮克里耶夫 (Yakoub Zakriev) 畢業於莫斯科國立大學，在 2018 年至 2020 年初期間擔任俄羅斯高加索共和國首都格羅茲尼市長。2020 年 2 月至 11 月期間，他擔任拉姆贊·卡德羅夫 (Ramzan Kadyrov) 的政府主要官員，隨後被任命為農業部長。他也是車臣總統卡德羅夫的侄子，卡德羅夫是普京，以及俄羅斯軍隊在烏克蘭的侵略戰爭的堅定支持者，烏克蘭戰場有許多車臣武裝分子。

紮克里耶夫被任命為全球農業食品巨頭達能俄羅斯子公司的董事總經理，三天前普京簽署了一項法令，正式規定俄羅斯政府將扣押這家法國集團以及來自法國的資產。

據法新社稱，自 2022 年 2 月 24 日俄羅斯對烏克蘭發動侵略攻勢以及西方首次頒布經濟制裁以來，許多跨國公司已離開俄羅斯，其他跨國公司也暫停了在俄羅斯的石油、汽車甚至奢侈品商業活動。