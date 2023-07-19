英國情報部門呼籲反戰的俄羅斯人為倫敦做間諜

英國/俄羅斯/情報對抗

英國外交情報負責人今天呼籲那些對自己俄羅斯國家入侵烏克蘭感到“震驚”甚至不滿的俄羅斯人加入倫敦的情報服務，為英國做間諜。法新社說，這是英國官方第一次罕見的公開呼籲並尋找俄羅斯人新情報人員。

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英國情報部門呼籲俄羅斯人成為倫敦的間諜。據英國軍情六處負責人理查德·摩爾在布拉格的一次演講中表示，今天，許多俄羅斯人默默地震驚地看到他們的國家俄羅斯的軍隊轟炸烏克蘭城鎮，將無辜家庭與人民趕出自己家園，俄羅斯軍隊並綁架了數百名兒童。當他們目睹俄羅斯領導人的唯利是圖、內訌和徹頭徹尾的無能時，許多俄羅斯人面臨著與他們的前輩在 1968 年一樣的困境和同樣的良心折磨”，當時正是莫斯科干預鎮壓東歐國家的布拉格之春運動。

英國情報部門負責人呼籲說，“我邀請他們，這些俄羅斯人，做一些其他人在過去 18 個月里已經投身所做的事情而加入我們的情報工作。” 他還說。 “我們的大門永遠敞開。”

英國情報部門負責人說，英國情報部門保證將“謹慎和專業地”處理間諜的招募。

據法新社說，在接受 Politico 網站採訪時，英國情報部門負責人摩爾保證對此類間諜的保護是“神聖的”：“如果我們不能確保這一點，我們就會破產，但我可以向你保證，我們正在開展業務。”

自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，英國軍情六處負責人一直對烏克蘭奪回俄羅斯佔領的領土的能力持樂觀態度。英國情報部門負責人說，“現在看來，俄羅斯軍隊恢復兵力勢頭的可能性很小。”

據該報道，摩爾在英國駐布拉格大使館發表上述講話，摩爾談到了人工智能在情報和間諜活動中日益重要的作用。

摩爾稱，軍情六處使用人工智能來“增強但不會取代我們對人們在某些情況下可能如何表現的判斷”，這與烏克蘭戰爭有關。他說，他的團隊還在與中國相關的情報對抗中使用人工智能。他指出：“我預計我們將越來越多地承擔獲取敵對國家是如何以不負責任和不道德的方式使用人工智能的情報的任務。”

摩爾說：“英國和我們的盟友打算贏得這場掌握人工智能的道德和安全使用的競賽。”