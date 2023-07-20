伊拉克下令驅逐瑞典大使

伊拉克/瑞典/焚燒《古蘭經》事件

伊拉克周四下令驅逐瑞典大使，以抗議斯德哥爾摩允許焚燒C示威。抗議焚燒經書導致數百名抗議者今天凌晨衝進並縱火焚燒瑞典駐巴格達大使館。同日，伊拉克下令召回駐瑞典臨時代辦。伊拉克威脅，如果再次發生焚燒經書事件，伊拉克將與瑞典斷交。該危機由一名伊拉克難民申請示威並焚燒《古蘭經》引起。伊拉克要求引渡該移民。

廣告 繼續瀏覽後續

據伊拉克政府聲明稱，巴格達召回了駐瑞典代辦。伊拉克國家通訊社報道稱，伊拉克也已暫停瑞典愛立信公司在伊拉克境內的工作許可。

反伊斯蘭抗議者周四向瑞典警方申請並獲得許可，在伊拉克大使館外要焚燒《古蘭經》，其中一名是瑞典的伊拉克移民，他於 6 月在斯德哥爾摩一座清真寺外已經當眾焚燒了《古蘭經》。

在今天這次事件中，抗議者腳踢《古蘭經》，並部分撕毀了手中的《古蘭經》，示威一小時後離開了該地區，沒有點燃焚燒《古蘭經》。《古蘭經》是伊斯蘭教的核心宗教文本，穆斯林相信《古蘭經》是真主的啟示。

瑞典外交部長托比亞斯·比爾斯特羅姆表示，瑞典使館工作人員安全，但他批評伊拉克當局未能履行保護使館的責任。

伊拉克總理穆罕默德·希亞·蘇達尼辦公室則發表聲明稱，伊拉克政府強烈譴責焚燒瑞典大使館的行為，稱此舉構成安全漏洞，並誓言保護外交使團。但聲明也稱，巴格達已經“通知瑞典政府，如果在瑞典領土上再次發生焚燒《古蘭經》的事件，就堅決斷絕外交關係。

據路透社說，召回駐瑞典臨時代辦的決定是在斯德哥爾摩抗議活動開始、抗議者沒有焚燒《古蘭經》離開之前作出的。

在華盛頓，美國國務院強烈譴責對瑞典大使館的襲擊，並批評伊拉克安全部隊沒有阻止抗議者突破外交安全防護哨所。

據與什葉派神職人員穆克塔達·薩德爾和其他親薩德爾媒體有關的一個受歡迎的 Telegram 群組中的帖子顯示，周四的示威活動是由什葉派神職人員穆克塔達·薩德爾的支持者發起的，抗議瑞典計畫在幾周內第二次焚燒《古蘭經》。

薩德爾是伊拉克最有權勢的人物之一，擁有數十萬追隨者，他有時會號召他們走上街頭，包括去年夏天他們佔領巴格達戒備森嚴的綠區並發生致命衝突。他在周四下午的新聞發布會上站在瑞典大使館旁邊，稱美國“無權譴責焚燒瑞典大使館，但應該譴責焚燒《古蘭經》”。

芬蘭通訊社 STT 報道稱，與瑞典大使館位於同一區域的芬蘭大使館也已被疏散，但工作人員安然無恙。

近年來，瑞典發生了多起焚燒古蘭經的事件，其中大部分是極右翼和反穆斯林活動人士所為，其中一些焚燒事件引發了瑞典警察和穆斯林抗議者之間的衝突。

最近的焚燒事件引起了穆斯林世界的憤怒和教皇的譴責。瑞典安全部門表示，此類行為使瑞典變得更加不安全。

今年早些時候，警方以安全為由拒絕了一些焚燒古蘭經的抗議申請，但法院推翻了這些決定，稱此類行為受到瑞典影響深遠的言論自由法的保護。

言論自由法受憲法保護，不能輕易改變，但政府表示正在考慮修改法律，允許警方在危及瑞典安全的情況下制止公共焚燒。

路透社說，焚燒事件也使瑞典加入北約的努力變得複雜。儘管土耳其本月表示將批准瑞典的申請，但此前的焚燒事件激怒了土耳其總統塔伊普·埃爾多安。瑞典首相烏爾夫·克里斯特森批評了焚燒行為，並表示雖然合法，但不恰當。