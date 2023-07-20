俄羅斯猛轟敖德薩 黑海船隻遭威脅 烏克蘭首次強調遭炸糧食目的地是中國

俄羅斯/烏克蘭/敖德薩

俄羅斯今天繼續對烏克蘭港口地區尤其是敖德薩發動轟炸，此前莫斯科警告稱前往烏克蘭黑海港口的船隻可能被視為軍事目標。歐美警告，俄羅斯試圖利用糧食議題來削弱所遭受的金融制裁，但現有的金融制裁仍允許俄羅斯出售糧食。

烏克蘭米科廖夫一棟居民樓遭俄羅斯導彈襲擊而嚴重受損。 2023年7月20日照片

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俄羅斯退出一項保護烏克蘭糧食全球運輸的協議後，加大對烏克蘭南部襲擊。觀察也警告，俄羅斯將加大打擊力度，尤其瞄準烏克蘭運輸港口設施。敖德薩地區當局報告稱，當地約有 20 人在今天的俄羅斯多種武器襲擊中受傷。

由於俄羅斯退出這一年可能導致全球糧食供應惡化，烏克蘭周三表示，正在建立一條途經黑海鄰國羅馬尼亞的臨時航線。

烏克蘭社區、領土和基礎設施發展代理部長瓦西里·什庫拉科夫在給聯合國國際航運組織的一封信中表示：“烏克蘭的目標是促進黑海西北部國際航運的暢通。”

烏克蘭和俄羅斯是世界上最大的糧食出口國之一。美國小麥期貨周三因此事件而上漲 8.5%，這是自俄羅斯 2022 年 2 月 24 日入侵烏克蘭以來的最大單日漲幅。

俄羅斯國防部昨天警告，前往烏克蘭港口的船隻的船旗國將被視為烏克蘭一夥的衝突當事方。

在黑海糧食倡議下的最後一艘船於周日離開烏克蘭後，俄羅斯於周一和周二晚上都襲擊了敖德薩地區。敖德薩地區的三個港口是根據糧食協議在烏克蘭運營的唯一港口。

但據烏克蘭官員稱，周二晚間，敖德薩等的穀物碼頭、工業設施、倉庫、購物中心、住宅和行政建築以及汽車均遭到破壞。

烏克蘭南部軍事指揮部報告，俄羅斯使用超音速導彈，包括用於摧毀航空母艦的Kh-22導彈，襲擊了敖德薩的港口基礎設施。

烏克蘭總統澤連斯基在周三的晚間講話中表示：“受到襲擊的港口儲存了大約一百萬噸食品。” “正是這個數量本應交付給非洲和亞洲的國家。

據澤連斯基說：“今晚，在俄羅斯恐怖襲擊中受損最嚴重的碼頭，儲存了6萬噸農產品，是準備運往中國的。”

周四早些時候，港口城市尼古拉耶夫遭轟炸造成至少 18 人受傷，敖德薩一名官員表示，襲擊引發火災，有兩人已入院治療。

據美國媒體警告稱，根據美國官員掌握的信息顯示，俄羅斯在通往烏克蘭港口的航道上投放了更多水雷，這似乎是“一次協調一致的行動，為黑海針對民用船隻的任何襲擊尋找借口，並將這些襲擊歸咎於烏克蘭”。

俄羅斯總統普京指責西方國家“破壞”由聯合國和土耳其斡旋的糧食協議。

國際貨幣基金組織周三表示，俄羅斯退出該協議可能會加劇全球糧食不安全狀況，並可能導致糧食價格上漲，特別是在貧窮國家。

普京表示，如果莫斯科的條件得到滿足，俄羅斯將立即重返該協議，放鬆對其食品和化肥出口的限制。

但西方國家稱這是試圖利用糧食議題來削弱所遭受的金融制裁，但現有的金融制裁仍允許俄羅斯出售糧食。

路透社說，除了港口遭襲擊之外，烏克蘭東部和南部的戰鬥周三仍在繼續，烏克蘭繼續推動反攻試圖收復被俄羅斯軍隊佔領的領土。

在華盛頓，五角大樓宣布向烏克蘭提供總額約13億美元的額外安全援助，其中包括防空能力和彈藥。預計歐盟外長周四將在布魯塞爾討論一項提議，即在四年內為烏克蘭提供高達 200 億歐元（220 億美元）的武器、彈藥和其他軍事援助。