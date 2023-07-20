俄羅斯稱要再判納瓦爾尼20年監禁

俄羅斯/納瓦爾尼

已經入獄的俄羅斯反對派領袖人物阿列克謝·納瓦爾尼今天被檢方要求判處二十年監禁。納瓦爾尼已經在嚴厲的審判中閉門受審一個月。俄羅斯侵略烏克蘭戰爭中，俄羅斯當局大開殺戒，強化鎮壓，要嚴判納瓦爾尼。

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據法新社今天報道稱，自2022年2月俄羅斯對烏克蘭發動侵略進攻以來，幾乎所有主要反對者都被當局監禁或流放。 數千名普通俄羅斯人也因譴責侵略戰爭而受到起訴。

俄羅斯檢方今天要求對納瓦爾尼(Alexeï Navalny)刑求入獄 20 年，並在特殊監獄服刑。據納瓦爾尼的親屬在電報群Telegram 報告，判決將於 8 月 4 日做出。

特殊監獄是俄羅斯聲譽最險惡的監獄機構，通常關押最危險的罪犯和無期徒刑者。

納瓦爾尼這位 47 歲的反腐敗活動人士已經因“欺詐”罪指控在戒備森嚴的監獄中服刑了 9 年，在這次新的審判中，他將面臨最高 30 年的監禁。俄羅斯當局指控納瓦爾尼創建並資助一個“極端主義”組織。

納瓦爾尼也是俄羅斯總統普京 (Vladimir Putin) 的公開反對者。納瓦爾尼多次被送進懲教所，納瓦爾尼譴責這些案件是政治報復。

據評論稱，納瓦爾尼在8月4日宣判前的最後一次陳述中，再次譴責了俄羅斯在烏克蘭的侵略戰爭，他譴責是“在21世紀最愚蠢、最無意義的戰爭中造成數萬人死亡”。

納瓦爾尼稱，“俄羅斯遲早會再次崛起。這取決於我們未來依靠什麼。” 他並呼籲民眾覺醒。

納瓦爾尼是克里姆林宮不屈的反對者，他在 2020 年的一次中毒事件中險些喪生，他將這次中毒歸咎於普京的命令。他自 2021 年 1 月起被監禁，審判在莫斯科以東 250 公里的 Melekhovo 的 IK-6 流放地秘密進行。

歐盟周四宣布，已從俄羅斯境內 12 人名單中納入制裁該流放地和俄羅斯監獄部門的負責人，以及對“嚴重侵犯人權”負責的 5 個實體加以制裁，這些機構與官員參與了對莫斯科抗議者的起訴。

納瓦爾尼尤其因對普京系統內腐敗的調查和組織大規模示威活動而聞名。 他的組織反腐敗基金 (FBK) 因“極端主義”罪控被迫於 2021 年關閉。

納瓦爾尼還表示，他是另一起“恐怖主義”指控案件的對象，他因此面臨終身監禁的風險，但現階段還不清楚具體細節。自入獄以來，納瓦爾尼繼續定期通過律師和合作者在社交網絡上發布信息，儘管監獄條件極端惡劣，但仍繼續表現出戰鬥精神。

在 6 月 27 日的先前消息中，納瓦爾尼晚了好幾天才得知準軍事組織瓦格納兵變失敗的消息，他對此感到驚訝。但納瓦爾尼認為，普京才是俄羅斯“最大的威脅”，俄羅斯“不可避免的崩潰”並有可能引發“內戰”。

周二，他對自己的新判決進行諷刺，稱官方用“無法令人信服的證據”指控他有罪。

法新社說，今年6 月 4 日是納瓦爾尼在獄中三年紀念日，但至此他已被關進各種牢房 16 次。但納瓦爾尼保證他會保持將強的精神狀態。