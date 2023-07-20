俄羅斯轟炸敖德薩 也擊中中國領事館

俄羅斯/中國/烏克蘭

烏克蘭南部港口城市敖德薩州長奧萊·基佩爾今天報告，中國駐敖德薩領事館的一座建築在俄羅斯導彈和無人機襲擊中被擊中受損。但損壞似乎很小。根據及時照片，該建築的窗戶被打壞。路透社說，中國的盟友俄羅斯連續第三晚夜襲港口城市敖德薩和尼古拉耶夫。

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據烏克蘭官員報告稱，周四，烏克蘭南部港口城市連續第三晚遭到空襲，造成一名男子死亡。中國領事館大樓在襲擊中受損。稍早，烏克蘭總統澤連斯基表示，運往中國的 6 萬噸農產品在烏克蘭另一個港口城市的襲擊中被毀，一天以來，俄羅斯盟友北京沒有立即對這一事件發表評論。

莫斯科稱，在退出一項允許烏克蘭黑海穀物運輸安全通過的協議幾天後，它要進行“報復性打擊”，俄羅斯指責烏克蘭是一座用於運輸俄羅斯軍事物資的橋樑遭爆炸的幕後黑手。

烏克蘭軍方報告，俄羅斯軍隊連夜發射了19枚導彈和19架無人機，其中5枚導彈和13架無人機被擊落。

周三，俄羅斯對切爾諾莫斯克港的襲擊破壞了糧食出口基礎設施以及澤連斯基所說的運往中國的農產品。

烏克蘭官員認為空襲是對全球糧食安全的攻擊，因為基輔是主要的糧食出口國。澤連斯基的高級顧問米哈伊洛·波多萊克敦促國際社會採取更多應對措施。他在推特上寫道，“我們會看到聯合國安理會緊急召開會議討論全球糧食安全嗎？國際社會選擇……袖手旁觀”。

據烏克蘭南部港口城市敖德薩州長奧萊·基佩爾今天證實，中國駐敖德薩領事館的一座建築在俄羅斯導彈和無人機襲擊中受損。該官員稱，“侵略者故意襲擊港口基礎設施，連附近的行政和住宅建築也遭破壞，中華人民共和國領事館也被破壞。這表明敵人沒有注意到任何事情。”