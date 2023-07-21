俄羅斯黑海導彈實彈軍演 恐嚇烏克蘭及周邊國家

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯今天宣布在黑海進行導彈實彈射擊軍事演習。法新社稱，自俄羅斯退出一項重要的世界糧食糧食協議以來，黑海與烏克蘭及其北約盟國的緊張關係日益加劇。俄羅斯國防部報告與中國聯合軍演針對小型反艦武器的攻擊。

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據俄羅斯國防部稱，俄羅斯艦隊艦艇“向黑海西北部作戰訓練區的一艘目標船”發射了反艦巡航導彈。 同一消息還說：“目標船被導彈擊中而被摧毀。”

俄羅斯周三說，將從周四20日起將通過黑海前往烏克蘭的所有船隻視為敵方“潛在的軍艦”，並將船隻所懸掛國旗的國家視為敵對的衝突方。

法新社說，自莫斯科本周放棄烏克蘭穀物出口協議以來，該地區的緊張局勢重新燃起。 該協議允許裝載穀物的貨船通過受保護的海上走廊離開烏克蘭港口。

俄羅斯國防部還表示，俄羅斯艦隊航空兵與艦艇“致力於隔離暫時禁止航行的區域”。

此外，據俄羅斯公共機構塔斯社報道，莫斯科周五報告，俄羅斯已與中國在日本海進行了聯合演習，演習期間兩國軍隊“訓練如何擊退高速移動的小型目標的攻擊”。

烏克蘭回應莫斯科新政策，於周四警告，烏克蘭也將把前往莫斯科控制的港口的船隻視為潛在的軍事裝備載體，這些船艦也應承擔所有相關風險。

烏克蘭黑海港口城市尼古拉耶夫和敖德薩從周三到周四連夜遭受俄羅斯襲擊，聯合國秘書長古特雷斯“強烈”譴責俄羅斯轟炸敖德薩等港口。

據烏克蘭官員指控，俄羅斯無人機和導彈襲擊造成至少 3 人死亡、20 多人受傷。

古特雷斯發言人斯蒂芬·杜雅里克譴責：“我們已經看到世界小麥和玉米價格受到負面影響，這正在傷害世界每個人，特別是世界南方國家的弱勢群體。”

據法新社，烏克蘭指責莫斯科專門針對烏克蘭港口基礎設施，以防止任何可能恢復糧食出口的情況。

俄羅斯軍方周四表示，俄軍的目標僅是軍事設施，並聲稱摧毀了敖德薩的海軍無人機生產和儲存場所，以及尼古拉耶夫的彈藥和燃料庫。

烏克蘭已要求在聯合國授權下建立海軍“軍事巡邏隊”，但迄今尚未得到回應。