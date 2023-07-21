公開呼籲普京下台，俄知名極端民族主義軍事博主吉爾金被捕

俄羅斯/政治/烏克蘭

俄羅斯安全部門7月21日逮捕了該國知名博主、前軍事指揮官吉爾金（Igor Girkin），並指控他犯有號召極端主義罪行。吉爾金早年曾參加俄聯邦安全局，後參與車臣戰爭。他是一名著名的俄羅斯極端民族主義者，2014年曾短暫擔任自行宣布“獨立”的“頓涅茨克人民共和國”的防長。但隨着俄羅斯深陷烏克蘭戰爭泥潭，吉爾金對克林姆林宮的批評越來越尖銳，甚至公開呼籲普京下台，不再擔任俄羅斯總統。

7月21日，俄羅斯首都莫斯科，被控煽動極端主義活動的俄知名博主、前軍事指揮官伊戈爾·吉爾金在法庭聽證會上坐在被告圍欄的玻璃牆後面。

廣告 繼續瀏覽後續

俄羅斯官媒周五展示了吉爾金在莫斯科法庭玻璃牆後出庭的照片。吉爾金被指控違反《俄羅斯聯邦刑法》第282條“公開號召在互聯網上開展極端主義活動”。吉爾金的化名是“斯特列爾科夫”（Strelkov）。他的被捕顯示，克里姆林宮對俄羅斯民族主義陣營中原則上支持戰爭、但對俄軍戰場失敗提出強烈批評的評論家採取了打擊行動。

吉爾金是俄羅斯最著名的“軍事博主”之一，他們支持入侵烏克蘭戰爭。但對俄軍在烏克蘭的糟糕表現越來越多地提出批評。最近幾個月，吉爾金將自己的批評上升到另一個高度，抨擊克林姆林宮當局甚至普京本人。

吉爾金本周曾呼籲普京下台。他在自己擁有近90萬訂閱用戶的“電報”頻道上寫道：“這個懦弱的卑鄙的人再執政六年，國家將無法繼續生存下去”。吉爾金的妻子雷金斯卡婭（Miroslava Reginskaya）周五在同一“電報”頻道宣布了他被捕的消息。

雷金斯卡婭說，她“從朋友那裡”得知吉爾金被俄羅斯安全部門指控犯有極端主義罪行。她補充說，“我對我丈夫的下落一無所知”。吉爾金自稱是在烏克蘭“扣動戰爭扳機”的第一人，2014年4月，他領導的部隊入侵烏東頓涅茨克的斯拉維揚斯克(Slovyansk)市。他還在俄羅斯吞併克里米亞的過程中發揮了作用。

今年春天，吉爾金與他人共同創建了一個名為“憤怒的愛國者俱樂部”的極端民族主義政治團體，並告訴路透社記者，俄羅斯“正處於災難性的嚴重內部政治變革的風口浪尖”。

在瓦格納未遂兵變的第二天，即6月25日，吉爾金錶示，如果普京“不準備領導俄羅斯創造備戰條件”，“那麼他確實需要把權力移交給有能力進行這種艱苦工作的人，但要合法地移交”。

但壓倒駱駝的最後一根稻草可能是在周二，吉爾金在“電報”頻道上發表了一篇尖刻的帖子，稱普京是“卑鄙小人”和“懦弱的流浪漢”。吉爾金的帖子寫道，“23年來，這個國家一直由一個卑鄙小人領導，他設法在相當一部分人的眼中‘吹灰’。現在，他是國家合法性和穩定性的最後一座孤島，但國家將無法再承受這個懦弱的流浪漢執政六年。”

據俄新社援引莫斯科地方法院的消息，吉爾金被指控煽動極端主義活動。院方稱，“斯特列爾科夫被指控犯有《俄羅斯聯邦刑法典》第280條第2部分（公開號召極端主義活動）”。 如果罪名成立，吉爾金可能被判處長達5年的監禁。

吉爾金的“電報”賬戶上另一條由他的“同伴”發布的帖子稱，吉爾金周五被捕時，正值“憤怒的愛國者俱樂部”試圖分裂對瓦格納及其6月在俄羅斯的未遂兵變的不同意見，這次兵變是普京長達二十多年掌權以來面臨的最重大挑戰。