普京召開國家安全會議 指稱西方武器還不如蘇制武器

俄羅斯/烏克蘭

俄羅斯總統普京今天召開國家安全會議，該會議全國轉播。普京指責西方大量軍事援助烏克蘭。普京稱西方再多的武器也無助烏克蘭。烏克蘭稱反攻至此，奪回兩百多平方公里土地，反攻進展比預計緩慢，主要因為俄軍布防無數地雷和未炸炸彈。

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俄羅斯總統普京周五表示，大量西方武器並沒有幫助烏克蘭推進6月初發起的反攻。普京並說烏克蘭迄今為止“沒有取得任何反攻成果”。

普京在安全電視會議上表示：“今天很明顯，基輔政權的西方支持者顯然對烏克蘭當局過去幾個月大聲宣布的所謂反攻的結果感到失望。至少目前還沒有看到結果。注入基輔政權的巨額資源並沒有起到任何作用，西方武器、坦克、大炮和導彈的軍援也無濟於事。”

據俄羅斯總統說：“全世界都看到，那些大肆吹噓、據稱無懈可擊的西方裝備正被擊中燃燒，它們在戰術和技術上甚至不如一些蘇聯時代生產的武器。”

法新社說，六月初，烏克蘭軍隊發起反攻，遭遇了盤踞在堅固防線後面的俄羅斯軍隊抵抗。 據基輔領導人稱，反攻的進展速度比預期要慢，大約只有200平方公里已被奪回。

據普京認為，俄羅斯軍隊正在以“專業”和“英勇”的方式戰鬥，並確證烏克蘭軍隊由此遭受了“巨大損失”，並且“烏克蘭的動員能力”已經耗盡。

普京今天還對波蘭當局發起了猛烈的謾罵。在準軍事組織瓦格納的士兵抵達白俄羅斯後，波蘭最近增加了在白俄羅斯邊境的兵力。

普京警告，“對白俄羅斯發動侵略就等於對俄羅斯聯邦的侵略。我們將採取一切可用手段予以回擊。”普京警告說，

華沙有“復仇計畫”。

波蘭是北約成員國，自俄羅斯對烏克蘭發起侵略進攻以來，波蘭一直是基輔最強大的盟友之一，並接待了數十萬烏克蘭難民，波蘭從未提及向烏克蘭派遣軍隊的可能性。